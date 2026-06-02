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國聯西區龍頭洛杉磯道奇隊於今（2）日前往客場挑戰同區強敵亞利桑那響尾蛇，展開備受矚目的4連戰首戰。道奇隊日籍超級巨星大谷翔平繼續扛起「第1棒、指定打擊」重任，全場展現火燙的打擊手感，單場4打數狂飆3支安打，寫下本季第5度「猛打賞」的表現。可惜道奇隊此役火力後勁不足，先發投手與牛棚在比賽後半段也接連遭到響尾蛇隊重砲狙擊，終場道奇以1：4惜敗，苦吞一波2連敗。大谷翔平過去在6月份的表現向來非常瘋狂，生涯累積高達62發全壘打，並曾兩度榮膺單月MVP，因此被美媒譽為「六月先生」。今天邁入6月的第一場比賽，大谷翔平如入無人之境。雖然首打席面對響尾蛇隊生涯99勝、曾代表委內瑞拉征戰經典賽的強左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）壓制下擊出三壘滾地球出局，但他在第3局立刻有所回應。作為該局首名打者，大谷逮中一顆失投的卡特球，一棒掃出二壘安打，連續5場比賽都有敲安。隨後他靠著隊友帕赫斯（Andy Pages）的二壘安打攻佔三壘，並在強打弗里曼（Freddie Freeman）內野滾地球掩護下，成功滑回本壘，為道奇隊首開紀錄。5局上半，大谷翔平再度上場，面對塞進內角的伸卡球，他怪力強行將球撈成中外野平飛安打。來到8局上半，在球隊陷入1：2落後時，大谷再度扛起首棒打者重任，面對第三任救援左投加西亞（Robert Garcia），他擊出一記軟弱的二壘方向滾地球，此時大谷硬生生跑出一支內野安打，達陣本季第5次「猛打賞」。大谷翔平賽後打擊率攀升至.289，整體攻擊指數（OPS）達.909。相較於大谷的火熱狀態，道奇隊打線今天在得點圈的把握度顯得相當低迷。第2局曾靠著貝茲（Mookie Betts）安打及滿壘攻勢製造大好的得分機會，卻最終無功而返；第3局大谷率先敲安開路，最終在無人出局，二、三壘有人的絕佳局面下，也僅僅拿到1分，殘壘過多埋下了後半段遭逆轉的伏筆。道奇隊先發右投席漢（Emmet Sheehan）今日表現倒吃甘蔗，前5局僅被敲出1支安打，一度連續解決響尾蛇隊14名打者。然而來到第6局，他遭到響尾蛇隊菜鳥托伊（Tommy Troy）轟出右外野陽春砲扳平比數，第7局續投的席漢再度失守，被明星三壘手阿雷納多（Nolan Arenado）轟出致勝陽春彈。席漢最終主投6.1局被敲3安失2分，吞下本季第2敗。8局下半響尾蛇隊攻勢再起，道奇隊第三任後援投手德萊爾（Jack Dryer）在抓下2出局後陷入危機，被響尾蛇當家球星馬提（Ketel Marte）逮中失投球，補上一發致命的兩分砲，徹底將比分拉開。終場道奇隊無力回天，在4連戰的首場對決中吞下苦澀的逆轉敗。