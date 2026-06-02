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美股續創新高、AI題材熱度不減，帶動台股今（2日）開高走高。加權指數以45,388.93點開出後，在權王台積電、聯發科領軍下漲勢擴大，盤中一度大漲逾540點，最高來到45,879.58點，再度改寫歷史新高紀錄。截至上午10時25分左右，加權指數來到45,384.71點，上漲46.80點，成交值約8,330.94億元。權值股方面，台積電（2330）盤中上漲20元至2,375元，持續扮演撐盤要角；鴻海（2317）上漲3.5元至297元；聯發科（2454）下跌25元至4,530元；台達電（2308）則下跌50元至2,370元。電子類股指數下跌0.08%，金融類股指數上漲0.73%，櫃買指數下跌1.19%。盤面焦點落在光通訊與記憶體族群。CPO概念股表現強勢，訊芯-KY（6451）攻上689元漲停，聯鈞（3450）、創威（6530）、上詮（3363）漲幅分別超過8%、5%及2%。此外，記憶體族群在買盤點火下全面走揚，威剛（3260）與華邦電（2344）雙雙攻上漲停，南亞科（2408）大漲逾8%，旺宏（2337）、十銓（4967）也有約5%漲幅，成為盤中最強勢族群之一。