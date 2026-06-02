我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PSY疑似因為非法用藥，遭移送檢方。（圖／讀者提供）

韓國天王PSY日前才在台灣帶來精彩演出，掀起大批粉絲朝聖熱潮，沒想到近日卻傳出捲入醫療法爭議。根據韓國媒體報導，PSY涉嫌在未接受面對面診療的情況下，長期取得精神科藥物處方，案件目前已正式移送檢方調查。消息曝光後，立刻引發韓國娛樂圈與粉絲高度關注。對此，經紀公司對外承認確有此事，但否認非法看診。據悉，本案除了PSY本人外，還牽涉首爾某大學醫院教授、醫師以及經紀公司相關人員等共6名涉案人士。檢警認為，相關人員可能涉及違反韓國《醫療法》規定，因此同步展開調查。由於涉案對象包含醫療專業人士與經紀公司成員，也讓整起案件受到外界高度矚目。調查指出，PSY被懷疑從2022年至2025年間，持續透過特定醫療管道取得治療失眠與焦慮症狀的藥物處方。相關藥品屬於精神科相關藥物，在韓國屬於管制較嚴格的處方藥物。警方認為，若未依規定完成診療程序即取得藥物，恐涉及違反相關法規，因此著手追查整體開藥與領藥流程。為了釐清案情，警方去年曾前往涉案醫院調閱診療紀錄，之後也對PSY所屬經紀公司P NATION進行搜索，蒐集相關資料與證據。調查重點包括處方開立流程、領藥紀錄以及是否存在代理領藥等情況。隨著蒐證工作完成，案件近期正式移送檢方，後續將由檢察機關進一步調查與認定責任歸屬。面對爭議，「P NATION」曾公開發表聲明，坦承由他人代領藥物的部分確實存在疏失，並向外界表達歉意。不過公司也強調，PSY長期以來都在醫療專業人員指導下接受治療，服用藥物均依照醫師處方使用，否認外界質疑的非法看診或不當取得藥物等說法。隨著案件進入檢方調查階段，最終結果仍有待司法單位進一步釐清。