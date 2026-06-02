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大聯盟（MLB）現行的勞資協議（CBA）即將於今年底正式到期，隨著僅剩半年的時間倒數，勞資雙方卻在賽場外點燃了前所未有的猛烈戰火。針對大聯盟資方日前拋出、計畫於2027年正式推行的嚴格「薪資上限與下限制度」，大聯盟球員工會（MLBPA）隨即表達強烈譴責。工會代理執行董事梅耶（Bruce Meyer）更罕見用重話痛批，這套提案是「所有職業運動中對球員最不利、最糟糕的制度」。大聯盟官方日前向工會遞交的新版經濟改革方案中，提議自2027年賽季起實施全新的薪資規範。該制度參考了其他職業運動，採取資方與球員「50比50」的收益分潤模式，並將每支球隊的團隊薪資總額上限硬性限制在1億7120萬美元至2億4530萬美元的區間之內。然而，球員工會經過精算後發現，這套看似推動「均富」的制度實質上是精美的減薪陷阱。工會代表梅耶憤怒地指出，如果這套薪資上下限規章在今年就上路，全大聯盟球員的總收入將會被當場蒸發高達5億美元（約新台幣150億元）。梅耶無情嘲諷道：「按照聯盟自己定義的收入與分潤計算方式，球員實際拿到的比例反而不增反降。我原本以為他們（資方）至少會花點心思，讓這項提案表面上看起來吸引人一點，但他們顯然連裝都懶得裝了。」梅耶更直言，在棒球產業收益屢創新高的黃金時代，資方此舉純粹是想把更多賺來的錢塞進老闆們自己的口袋裡。對於球員工會而言，「薪資上限」是長年以來絕對不可退讓的聖地。大聯盟是目前北美四大職業運動（MLB、NBA、NFL、NHL）中，唯一沒有硬性設立薪資上限的聯盟，球員能藉由完全自由的市場競爭爭取頂級合約。翻開大聯盟歷史，1994年爆發震驚全球、甚至導致世界大賽歷史性首度取消的「大罷工慘劇」，其導火線正是因為資方強行想要引進薪資上限制度。工會認為，硬性上限不僅剝奪了球員的應得身價，更等同於剝奪了豪門球隊透過砸錢補強來提升競爭力的權利。面對工會的滿腔怒火，大聯盟官方則站在「競爭平衡」的道德制高點反擊。聯盟發言人卡普林（Glen Caplin）強調，新制度是為了縮小貧富差距，創造更公平的賽事環境。根據聯盟試算，若要符合新制，目前大聯盟將有12支低薪球隊必須強制增加共計6.17億美元的薪資，同時也有8支揮金如土的豪門球隊需要砍掉總計5.78億美元的薪資。資方強調，小市場球隊已經連續11年無法染指世界大賽冠軍，顯示出目前的環境正在失衡。不過，工會對「小市場球隊面臨生存危機」的說法完全不買帳。梅耶舉例反駁，去年戰績名列前茅的密爾瓦基釀酒人隊，正是典型的小市場球隊，而坦帕灣光芒、克里夫蘭守護者等隊近年在不砸大錢的情況下，依舊長年維持強大的季後賽競爭力。「我們絕不接受聯盟所設定的『棒球正遭遇危機』這種荒謬前提，」梅耶說道。目前大聯盟勞資雙方尚未敲定下一次的正式談判時間，但在「薪資上限」這條紅線互不相讓的緊繃態勢下，未來的數個月內，大聯盟恐將陷入暴風雨前的極度不安，罷工陰霾也再度悄悄籠罩在棒球界上空。