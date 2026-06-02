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鼠

▲屬鼠的人可能會想太多，讓自己陷入情緒內耗。（示意圖／翻攝自pixabay）

龍

虎

猴

▲屬猴的人近期會感到許多現實壓力，可能因此錯過好的緣分。（示意圖／翻攝自photoAC）

節氣芒種由來

二十四節氣「芒種」將在本周五（6月5日）到來，紫微斗數老師姚本軍表示，芒種節氣過後，天哭星能量影響將逐漸出現，加上今年是丙午年，強烈火氣會催化內在情緒，讓很多人更容易感到心底的情緒、不安和遺憾，尤其是生肖屬鼠、龍、虎、猴的人，要特別注意這段期間的情感考驗。屬鼠的人，在芒種過後情緒敏感度會明顯提升，有伴侶的人，會對另一半的言行舉止特別在意，就算只是小事情也會想很久；單身的人可能會想起過往的感情，讓自己陷入情緒內耗，不過可藉此機會了解自己真正想要的感情模式，為未來建立更合適的關係。屬龍的人在芒種過後這段時期，容易面臨事業和情感拉扯，工作負擔增加，可能會壓縮陪伴另一半時間，讓彼此關係產生距離。如果可以跟對方主動分享壓力和想法，有助於增進伴侶間的支持與信任，避免感情降溫。屬虎的人受到天哭星影響，感情容易有付出和期待不對等的情況，已經有伴侶的人會覺得不被理解；單身者容易遇到有好感，但卻難以進一步發展的對象，這段時間最重要的是調整對感情的期待，避免把太過理想化的事情投射在對方身上。屬猴的人感情問題大多和現實壓力有關，像是金錢、家庭責任、未來規劃等，容易影響感情。雖然表面上是討論現實，但反映的是內心安全感不足，有另一半的人要共同面對問題，單身的人不要過度考慮現實條件，而錯過值得珍惜的緣分。芒種是二十四節氣中第9個節氣，「芒」指的是稻子、麥子等農作物，結穗、成熟的樣子，「種」則是播種的意思，代表適合種植結穗穀物的最佳時機。