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▲米可白與孫綻（如圖）因戲結緣，交往3年後最終走向分手。（圖／翻攝自孫綻 Sean Sun FB）

女星米可白與小3歲演員孫綻，因合作演出八點檔《追分成功》而擦出愛火，在2024年8月公開認愛，至今已交往近3年，甚至傳出有結婚計畫。不料今（2）日卻突然傳出兩人分手的消息，米可白經紀人也在稍早向《NOWNEWS今日新聞》證實，表示雙方目前已分開，「退回是互相關心、互相關懷的好朋友關係。」米可白在今日傳出跟交往3年的男友孫綻分手的消息，而稍早，米可白經紀人也做出回應，「兩人這幾天經過很理性的溝通，目前已分開了，退回是互相關心、互相關懷的好朋友關係。」證實雙方已分手。事實上，米可白此前曾有過一段婚姻，因此對再婚這件事非常謹慎，而她在上個月出席活動時，才坦言有結婚想法，但是沒有催婚，並透露已開始跟孫綻慢慢規劃，讓外界猜測好事將近。不料今日卻傳出兩人在溝通後，發現對未來沒共識，最終走向分手。米可白與孫綻因共同演出八點檔連《追分成功》而日久生情，孫綻對米可白展開熱烈追求，隨後大方認愛。而在認愛後，兩人也常常會大方放閃，孫綻還曾陪伴米可白度過痛失愛犬「錢錢」的低潮期，也曾因女友的信仰而受洗，戀情十分被看好，沒想到最後卻分手收場，讓外界都感到非常可惜。