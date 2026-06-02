我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍飛行訓練指揮部今(2)日上午一架隸屬岡山基地的T-34初級教練機執行訓練任務時不幸墜毀，機上駕駛盧姓中校及過姓中校雙雙不幸殉職。由於殉職2飛官都是高雄籍，市長陳其邁發文哀悼表示，兩位飛官堅守崗位、守護家園，讓人感到萬分悲痛與不捨。高雄市長參選人、立委賴瑞隆也表示，兩位飛官不幸殉職，對國家、家屬都是難以承受的巨大打擊，請家屬節哀。一架屬於岡山基地的T-34教練機，早上執行模擬發動機失效航線訓練任務，卻在跑道北頭墜落，造成盧姓中校及過姓中校殉職。2名中校T-34型機飛行時數皆超過2千小時。橋頭地檢署獲報後，立即由主任檢察官施家榮、鄭子薇及外勤檢察官許亞文，指揮高雄憲兵隊、高雄市政府警察局岡山分局偵查隊配合空軍相關單位，前往空軍飛行訓練指揮部及事故現場進行勘驗工作，檢察官已經初步確認死者身分，並指示在高雄市立殯儀館進行後續相驗程序，事故發生原因由空軍相關飛安單位調查釐清。陳其邁哀悼的表示，兩位飛官長年肩負國家空防與飛訓任務，堅守崗位、守護家園，讓人感到萬分悲痛與不捨。高市府已確認兩位飛行員分別設籍於三民區及楠梓區，後續將持續與軍方及家屬保持聯繫，協助家屬處理相關事宜。願逝者安息，也向兩位飛官致上最深敬意與哀思。賴瑞隆稍早在臉書發文表示，兩位飛官肩負國家重任、堅守崗位，如今不幸殉職，這對國家、家屬都是難以承受的巨大打擊，願逝者安息，家屬節哀。賴瑞隆指出，得知空軍隸屬高雄岡山基地的T-34教練機失事消息，造成兩位飛官不幸殉職，在此表達沉痛的哀悼，兩位飛官肩負國家重任、堅守崗位，如今不幸殉職，這對國家、家屬而言，都是難以承受的巨大打擊，空軍已在第一時間成立專案小組釐清原因，「此刻，懇請家屬保重身體，願逝者安息，家屬節哀。」