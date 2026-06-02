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台中市警察局因應人員退休、職務歷練及治安工作需求，辦理今年第三波高階警官人事調整，共有61名警官異動，職務涵蓋主任秘書室專員、分局副分局長、偵查隊長、警務員及派出所所長等職缺，預定於6月4日統一辦理離、到職手續。台中市警察局表示，此次人事調整係基於整體治安工作推動需要，並考量組織發展與人才培育，依據品德操守、專業能力、內外勤歷練、工作績效及發展潛能等原則進行通盤檢討，希望藉由職務輪調與人才交流，有效提升警政工作效能。本次異動名單中，包括多位分局副分局長及重要警職調整。其中，原後勤科專員何孟宗調任主任秘書室專員；第五分局副分局長林鉦哲陞任後勤科專員；太平分局副分局長陳文哲調任第五分局副分局長；東勢分局副分局長蔡榮錠調任太平分局副分局長；第四分局交通組組長陳敬中則陞任東勢分局副分局長。偵查體系方面，清水、大甲、霧峰及第五分局偵查隊，以及刑事警察大隊多個偵查隊隊長職務均有異動，藉此強化刑事偵防與打擊犯罪能量。此外，本次調整也有多名警務員、副隊長及派出所所長獲得陞遷。其中第二分局育才派出所所長陳宏模、文正派出所所長林承亞，第五分局文昌派出所所長林柏豪及松安派出所所長何明憲等人均獲晉升第七序列職務。台中市警局指出，此次共有61名警官異動，涵蓋第四序列至第九序列職務，部分人員為陞職調整，另有數名晉升第八序列人員將於6月3日公開選填服務機關。所有異動人員將於6月4日正式到任履新，持續投入維護治安、交通及為民服務工作。