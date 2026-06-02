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▲今天台灣各地天氣受太平洋高壓主導，高雄主要吹偏西風，風速約3級。（圖／中央氣象署）

萬里無雲也會遇亂流 專家揭背後兩大成因

▲T-34C 教練機，是從美國比奇飛機公司35型機「富豪」衍生而來的單引擎螺旋槳軍用教練機。（示意圖／航空教育展示館臉書）

晴空亂流釀禍？現有資訊難以定論

高雄市岡山區空軍官校今（2）日上午發生飛安事故，隸屬飛行訓練部的 T-34C 教練機墜落於校區內跑道頭，機上2飛官殉職，軍方已成立專案小組調查事故是否和天氣、人員操作等原因有關，對此台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天南台灣天氣相當穩定，初判事故與天氣因素關聯不大，但穩定天氣時確實可能出現「晴天亂流」，導致飛行器具受到影響，詳細原因仍有待調查。賈新興指出，今天台灣各地天氣受太平洋高壓主導，高雄主要吹偏西風，風速約3級，但就風力來看並不算大，高空雲層也不多，對飛官的駕駛視線影響理論上微乎其微。若要深挖天氣可能的影響，賈新興說明，當高空無雲、水氣偏少的情況下，距離地表5至6公里的高空可能會有所謂的「晴空亂流（Clear Air Turbulence）」，晴空亂流發生原因則大致歸為2種，分別是「高空噴流」以及「過山風」。高空噴流主要發生在較高的對流層，主要是地球自轉的科氏力與冷暖空氣交界處氣壓梯度力作用導致，如果飛行器乘著高空噴流移動，速度會加快，若逆風飛行則會嚴重減慢速度；且高空噴流邊緣常伴隨「強烈的風切變化」，容易引發飛機劇烈晃動。過山風則是強風在吹過山脈後，氣流會被壓縮在特定的小區域，並在背風面產生「梯度變化」，這樣的風力波動也會影響飛行器在空中的穩定度，並增加飛行風險。賈新興強調，高雄空軍官校的事故原因尚未完成調查，今天 T-34C 教練機的訓練內容、飛行高度等資訊也未被揭露，因此是否為「晴空亂流」導致意外不得而知，以現有氣象資訊，只能推敲「有低機率受到亂流影響，但天氣為主因的機率偏低。」