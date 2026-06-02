我是廣告 請繼續往下閱讀

以進階會員帳號登入「我的新北市」APP 始享有1000元新北幣

▲新北市觀旅局提醒，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元新北幣優惠券及抽獎資格。（圖／新北市府提供）

1000元新北幣如何拿？

▲本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元新北幣優惠券及抽獎資格，申請步驟一圖看。（圖／新北市府提供）

新北市政府觀光旅遊局宣告，將推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，結合時下最夯的數位集章玩法與實質住宿優惠，只要進階會員帳號登入「我的新北市」APP，並走訪新北特色景點、完成指定打卡任務，即可獲得最高1000元新北幣優惠券，可折抵合作旅宿費用，等同「邊旅遊、邊賺住宿金」。新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本次活動是期望透過數位工具與任務機制，吸引外縣市旅客走進新北、留在新北。透過「集章換獎勵、住宿再折抵」雙重誘因，帶動旅宿、商圈與周邊產業整體發展。新北市觀旅局提醒，考量資訊安全與領獎人資料正確性，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元新北幣優惠券及抽獎資格。由於進階會員資格採人工審查，約需3至5個工作天，若遇申請量較大時，審查時間可能延長，建議民眾於活動起跑前完成申請，以免向隅。新北市觀旅局披露，全案總經費達1200萬元，所以民眾，並採多波次分批發放方式辦理。▪️步驟一、民眾下載「我的新北市」APP，註冊成為會員並開通錢包；步驟二、完成至少一條新北市政府指定旅遊打卡路線後，即可獲得1次抽獎機會，以及1000元住宿優惠券，優惠券每一波數量有限，將依完成路線時間由系統發送，送完就需等下波額度。新北觀旅局也提到，抽獎獎項總價值高達500萬元，每1個人最多獲獎1次，但參與不同路線打卡，會增加中獎機率。