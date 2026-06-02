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史上首次！普通股市值單獨跨越2000兆門檻

AI晶片技術突破＋Anthropic戰略投資 雙引擎點火

全球排名躍升第11 超越波克夏與美光

專家警告：資金過度集中、槓桿泡沫需留意

韓國科技龍頭三星電子周一（6月1日）股價強勢飆漲，收盤大漲逾10%，來到34萬9千韓元，市值一舉突破2000兆韓元（約新台幣42兆元）的歷史性大關，穩坐韓國上市公司市值寶座，更將競爭對手SK海力士（SK hynix）遠遠拋在身後。值得注意的是，三星電子在上周五（5月29日）若合計優先股，市值已搶先突破2000兆韓元；但周一這一波，則是韓國股市史上首次單憑普通股市值就跨越此門檻，具有高度象徵意義。這波漲勢也同步引爆整體大盤，韓國綜合股價指數（KOSPI）當日勁揚312點、漲幅達3.68%，收在8788點，寫下歷史新高紀錄。三星這波爆發性漲勢，主要由兩大利多驅動。其一是技術層面的重大突破：三星宣布已率先全球開始交付第七代高頻寬記憶體產品「HBM4E」的12層堆疊樣品，目標鎖定輝達（Nvidia）預計明年下半年推出的下世代AI加速器「Vera Rubin Ultra」，展現其在AI半導體領域的強大競爭力。其二則是資本市場的策略布局：三星宣布參與美國AI獨角獸Anthropic高達650億美元的融資輪，不只是財務投資，更確立了雙方在記憶體、AI基礎設施及晶圓代工服務上的深度合作關係，市場解讀為三星正全面進軍AI供應鏈核心。在全球資本市場的版圖上，三星電子市值已晉升全球第11位，超越股神巴菲特旗下的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway，市值約1.02兆美元）及記憶體同業美光科技（Micron Technology，市值約1.09兆美元）。緊追其後的SK海力士市值近1684兆韓元，位居全球第12位，韓國半導體雙雄在全球市值榜上並肩而立，氣勢驚人。券商對三星後市持樂觀態度，SK證券已將目標股價大幅上調至61萬韓元，認為以其盈利能力衡量，目前股價仍遭市場嚴重低估，未來市值挑戰2兆美元並非空談。然而，在一片喜氣之中，市場分析師也不忘提醒潛在風險。這波大漲背後存在明顯的資金排擠效應——大型權值股吸走了市場大部分資金，中小企業為主的KOSDAQ指數反而承壓下跌，顯示資金極度集中於少數標的。此外，這波漲勢伴隨大量散戶買進的單一股票槓桿型商品，帶動券商機械式跟單買盤，在期貨選擇權結算日前後，一旦情緒逆轉，衍生性商品過度集中可能引發劇烈修正，投資人不可輕忽。分析師也指出，三星在享受AI紅利的同時，仍需持續展現晶圓代工業務的明確進展，並妥善化解勞資爭議，才能確保長期成長動能不中斷。