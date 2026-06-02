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▲Matt接著表示，「銅隧道的盡頭就是光學」，而今天銅材料可以傳輸到144 XPUs，仍有極限；但光學可以達到1000XPUs，幾乎沒有極限。（圖／記者鍾泓良攝影）

看好Marvell傳輸技術 黃仁勳點名下個兆元公司

▲吳田玉回顧，台灣過去40年轉型成無線、通訊電腦到現在的資料中心，已經累計35萬個半導體員工，以及110萬的高科技員工。（圖／記者鍾泓良攝影）

銅隧道的盡頭就是光學 Matt：光學發展仰賴先進封裝

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（2）日開展，美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）執行長Matt Murphy今日發表「人工智慧擴展的未來取決於連線技術」專題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及日月光營運長吳田玉紛紛上台表達支持，黃仁勳更點名，Marvell將會是下一個兆元公司。Marvell為美國晶片製造商，專門製造儲存、通訊以及消費性電子產品晶片，今年4月輝達投資Marvell 20億美元（約新台幣629億元），強化AI資料中心與電信基礎設施布局，並以平台化策略吸納ASIC能力，降低企業自研需求，鞏固AI生態主導權。Matt指出，回到2016年，Marvell是一家營收23億美元的公司，而在前5年，他們讓營收翻倍到45億美元，而接下來5年已經達到114億美元，近年來成長更加是加速，預估明年可以到164億美元。他回顧，一開始資料中心僅佔營收的1成不到，現在則是已經超過75%，可以說跟起步時是相當不一樣的公司。產業界過去幾年突破算力、記憶體等層層限制，但是現在發展瓶頸已經轉變到連結，這也必須要提到從銅材料發展到光學技術的必要性，也是Marvell營收的強項，這也是輝達與Marvell在2個月前的合作基礎。隨即上台的黃仁勳表示，實用的AI已經抵達，所以需求即將突破天際，更讓AI代理人技術成為真實，而必要條件之一就是連結技術，更問Matt有沒有信心成為下一個兆元公司，「我們還有一點努力空間，但並沒有很遙遠。」他表示，AI代理人需要在大語言模型、算力、記憶體及網路搜尋相互配合，這些都需要大量的連結技術，而NVLink Fusion是屬於輝達技術與平台，並且將會把Marvell技術也融合進去，這樣雙方都可以賺大錢，笑說不用每個產品都買輝達的，但至少有部分可以買輝達的。對於銅材料傳輸及光學技術使用，黃仁勳說，只要可以使用銅材料，就應該要繼續使用，但是銅本身具有長度及傳輸限制，最好策略還是用銅材料直到極限，後續再擴展到光學技術，「未來5至10年，我們會用大量銅跟光學。」Matt接著表示，「銅隧道的盡頭就是光學」，而今天銅材料可以傳輸到144 XPUs，仍有極限；但光學可以達到1000XPUs，幾乎沒有極限，而光學技術如果適用同時也必須有先進封裝技術，而日月光是全球晶片封裝技術龍頭，也是Marvell合作夥伴。吳田玉說，Marvell是一個具有極好名譽的企業，雙方合作10年以上，面對Marvell龐大需求，日月光也在提高產能。他回顧，台灣過去40年轉型成無線、通訊電腦到現在的資料中心，已經累計35萬個半導體員工，以及110萬的高科技員工。他表示，台灣相較於很多國家，工程師工作選項並沒有那麼多，導致半導體跟科技產業成為主流，「這樣的生態系很難被複製，就算可能，也必須要仰賴那麼多。」