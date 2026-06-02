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早已不續聘陳堯俐 彰基去年發聲明：嚴重傷害社會對台灣醫療信任

台灣換肝名醫陳堯俐因多次仲介患者前往中國接受「器官移植」，經法院判決確定及醫師懲戒程序，已遭廢止醫師執照。衛福部長石崇良說，經過醫審會討論確認近期已發出處分，這也是首例因為仲介器官而將醫師廢照的案子。時任中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐涉嫌非法仲介多名病患到中國換肝、腎，遭法院判決。而衛福部也廢除陳堯俐的醫事人員執照。石崇良今（2）日受訪時表示，經過法院判決確認數次仲介台灣病人到海外接受器官移植，嚴重違反醫學倫理以及人體器官移植條例。石崇良指出，嚴重者會廢止醫師執照，而經過醫事司召開醫審會確認，近期發布處分，這也是首例因為仲介器官而廢照的案子，過去也有過廢止醫師的證書，包括毒品使用、癌症詐領保險費等，但海外仲介器官移植此為首例。而陳堯俐過去也曾任職彰基醫學中心。彰基於去年8月就曾發布聲明強調，陳堯俐嚴重背離醫療倫理與醫師誓言，違反《人體器官移植條例》「器官不得買賣、移植應無償」原則，涉入非法仲介器官牟利，並親赴中國參與器官移植安排，唆使病患前往來源不明的中國進行移植，藉此牟取暴利。「此行為嚴重傷害社會對台灣醫療的信任，也衝擊國內推動器官捐贈的努力，影響深遠、令人遺憾。」彰基認為該事件暴露部分醫療從業人員、藥廠業務與生技公司間可能存在的非法獲利鏈，凸顯必須加強醫療專業倫理教育，並提醒所有臨床醫師時刻自律，杜絕利益衝突。至於司法判決能否有效遏止器官買賣與非法移植，尊重法院裁量。