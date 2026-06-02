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▲賴清德頒授捷克參議長韋德齊「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

▲韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，蕭美琴昨（1）日下午特別邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（2）日上午頒授捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及捍衛全球民主的貢獻。賴清德表示，台灣與捷克共享民主、自由及人權價值，未來將持續深化經貿、科技、文化及教育等領域合作，共同為世界和平、穩定與繁榮貢獻力量。賴清德致詞時表示，2020年當全世界仍受疫情衝擊之際，韋德齊參議長不畏中國壓力，堅持訪問台灣，並在立法院說出「我是台灣人」這句話，讓台灣人民深受感動，也讓全世界都感受到民主的勇氣、團結的力量，以及捷克人民守護自由的偉大傳統。賴清德說，他代表中華民國台灣，透過頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰韋德齊參議長多年來對台灣的堅定支持、對台捷關係的卓越貢獻，以及對全球民主的強力捍衛。他強調，這枚勳章彰顯韋德齊參議長的非凡勇氣，象徵台灣人民對其最高敬意和感謝，也是台捷友誼的最佳證明。賴清德表示，正如韋德齊參議長倡議民主國家團結，捍衛雙方共同價值，這幾年來台灣和捷克不斷深化夥伴關係，不僅守護共享的民主自由價值，更在經貿、科技、文化以及教育等各領域共創豐碩的合作成果，而2023年華航開通台北直飛布拉格航線，今年8月，星宇航空也加入直飛行列，兩條航線串起人民、企業和友誼，讓台灣和捷克變得更近、也更緊密。在半導體領域，賴清德續指，雙方共同成立研發中心，深化人才培育，在人工智慧領域，捷克希望打造歐盟的「AI超級工廠」，台灣廠商也積極參與這個願景，期待未來雙方在智慧醫療、資訊安全及新興科技等領域，展開更多的開創合作。賴清德表示，面對威權主義持續擴張，台灣與捷克都經歷過威權統治的漫長歲月，彼此都深知自由得來不易，也願意為了捍衛民主團結合作；他強調，相信在不確定的時代，台灣應該向國際明確傳達訊息，未來，台灣和捷克會繼續攜手前行，站在自由的一方，站在民主的一方，為世界的和平、穩定與繁榮貢獻更多力量。韋德齊參議長致詞表示，能夠獲頒象徵崇高榮譽的「特種大綬卿雲勳章」，深感榮幸，對他個人而言，這是一項莫大的殊榮；他強調，這份榮耀不僅屬於個人，更應視為對捷克參議院的肯定與表彰。韋德齊參議長指出，捷克國會參議院於2020年首次、並於2026年再次在全體會議中，以壓倒性多數表達對他的支持，並明確建議他以參議院議長身分訪問中華民國台灣，進一步深化雙方互利互惠的關係，對於捷克參議員們做出這樣的決定，往往需要極大的政治勇氣。韋德齊參議長表示，在今日隆重時刻，深刻體會到一個人的力量終究有限，此次能獲頒「特種大綬卿雲勳章」，離不開許多人的支持與協助，要特別感謝一路與他並肩同行的團隊，始終成為最堅強的後盾；同時也感謝家人及朋友，並表示能與他們攜手同行，是人生莫大的幸福，他也緬懷捷克已故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），以及許多在人生道路上給予指引與啟發的重要人士。韋德齊參議長說，看到賴總統於5月20日發表執政兩周年談話，再次感受到台灣與捷克擁有許多共同之處，無論是在台灣或捷克，社會都經常關注當今國際秩序的變化，如今，法治與基本自由似乎正逐漸退居次要地位，權力的重要性卻日益凸顯，而這種權力往往伴隨不受法律與規則約束的力量，這並非好的發展方向，「我們的責任在於提升國家韌性，抵禦這些趨勢，並持續捍衛自由與民主價值。正因如此，民主國家更需要彼此支持、相互合作」。此外，韋德齊率團來訪，副總統蕭美琴昨下午特別邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，蕭美琴肯定台捷近年來在經貿、文化及人道援助等領域持續深化合作，並強調，台灣與捷克同樣珍視自由民主價值，面對挑戰始終堅守信念，期盼未來持續與捷克等理念相近夥伴深化交流合作，共同守護自由民主價值。蕭美琴先致贈韋德齊議長台灣製的2024-26國家代表隊主場足球衣，並指出，台灣紡織廠生產的機能布料在全世界非常受歡迎，今年世界盃足球賽中，多國國家代表隊的高機能球衣亦由台灣製造，隨後，蕭美琴偕韋德齊議長一行品茗來自新北、梨山、南投的綠茶、烏龍茶及紅茶等多款台灣茶，共同感受及體驗道地台灣茶文化的魅力，以味蕾遊歷台灣不同產區孕育出的獨特茶香與人文底蘊。