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日幣匯率最低點在哪？林氏璧驚呼：穿越回民國58年

看懂牌告不吃虧！台銀換匯到底看「買入」還是「賣出」？

現金賣出（臨櫃最貴） ： 適合「手拿新台幣現鈔」去銀行櫃檯想換成日幣現鈔的人。因為是向銀行「買入」日幣，所以看銀行「賣出」那一欄。今日台銀現鈔賣出價為 0.2004。

： 適合「手拿新台幣現鈔」去銀行櫃檯想換成日幣現鈔的人。因為是向銀行「買入」日幣，所以看銀行「賣出」那一欄。今日台銀現鈔賣出價為 0.2004。 即期賣出（最划算）： 適合用「手機網銀線上換匯」或使用「線上結匯」的人。因為不涉及實體紙鈔的臨櫃提領與銀行保管成本，匯率最甜！今日台銀即期賣出驚現 0.1989，是極度適合分批大額抄底的完美水位。

▲換日幣看哪欄？2026 年 6 月 2 日最新日幣匯率0.1989，臨櫃換現鈔看「現金賣出」，使用台銀線上結匯則鎖定更甜的「即期賣出」。（圖／翻攝台銀官網）

這樣換鈔最划算！4大換匯管道省錢大比拚

台銀線上結匯後領鈔 (⭐⭐⭐⭐⭐)

匯率比臨櫃現鈔更便宜，而且完全免收 100 元手續費！台灣銀行（Easy購）提供此服務，可 24 小時隨時下單。最棒的是可以直接指定在出國當天，去「桃園機場櫃檯」直接提領現鈔，不用特地請假跑銀行，是目前熱搜度第一名的換法。

(⭐⭐⭐⭐⭐) 匯率比臨櫃現鈔更便宜，而且完全免收 100 元手續費！台灣銀行（Easy購）提供此服務，可 24 小時隨時下單。最棒的是可以直接指定在出國當天，去「桃園機場櫃檯」直接提領現鈔，不用特地請假跑銀行，是目前熱搜度第一名的換法。 外幣 ATM 提領 (⭐⭐⭐⭐)

適合沒時間跑銀行、想要分批小額兌換的族群。只要用該行的台幣帳戶金融卡扣款皆免收手續費（跨行僅 5 元），不受銀行營業時間限制，隨時路過捷運站或超商就能領。

(⭐⭐⭐⭐) 適合沒時間跑銀行、想要分批小額兌換的族群。只要用該行的台幣帳戶金融卡扣款皆免收手續費（跨行僅 5 元），不受銀行營業時間限制，隨時路過捷運站或超商就能領。 網銀結匯存入外幣帳戶 (⭐⭐⭐)

適合想緊盯即期匯率分批抄底的投資旅遊族。先存在戶頭裡，等要去日本前再透過外幣 ATM 提領（提領時需補貼微量的現鈔與即期匯差費用）。

(⭐⭐⭐) 適合想緊盯即期匯率分批抄底的投資旅遊族。先存在戶頭裡，等要去日本前再透過外幣 ATM 提領（提領時需補貼微量的現鈔與即期匯差費用）。 傳統臨櫃換現鈔 (⭐)

絕對是最虧、最不推薦的一招！ 匯率看的是最貴的現金賣出，且常需加收手續費，非緊急情況請直接跳過。

▲換鈔怎麼換最划算？日幣匯率驚天跌破 0.2 大關，利用台銀線上結匯、外幣 ATM 等「換鈔 4 招」聰明省匯差，出國玩更省錢。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

手把手教你「台銀線上結匯步驟」：免開戶、出國當天機場直接領！

▲免開戶、免手續費！台銀線上結匯 4 步驟圖卡大公開，日幣匯率跌破 0.2 鎖定超甜價，出國當天在桃園機場直接提領超方便。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

2026 日幣走勢分析：還會再跌嗎？

日幣換匯常見問題 FAQ

哈日族瘋了！日圓貶勢煞不住，今日（6月2日）台灣銀行日圓即期賣出價正式跌破 0.20 大關，直殺至 0.1989 驚天新低！昨（1）日旅遊達人林氏璧更曬出網銀「0.1969」的神級匯率，引爆全台瘋搶匯，狂衝 Google 熱搜。究竟去台銀換匯要看哪一欄？台銀線上結匯步驟怎麼操作？怎麼換最划算？本篇神級攻略 4 招無私大公開！許多人好奇，日幣匯率的歷史最低點究竟在哪裡？回顧過去的日幣走勢，然而這項紀錄已被徹底粉碎！日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」曬出手機網銀截圖，畫面顯示銀行日圓優惠匯率竟跌破 0.1969，讓他不可置信地直呼：「這是什麼狀況？民國 58 年（西元 1969 年），真的到我出生前了！」他更幽默盤點當年大事，指出 1969 年連《哆啦A夢》都才剛開始連載。超甜匯率讓準備出國的遊客嗨翻狂讚「免稅要變免費了」；但許多早一步「超前部署」買在 0.25 高位的哈日族則哀號大嘆自己「滿手日幣、越買越跌，根本深不見底」。不過，省下來的匯差足足可以讓你在日本「多吃 12 碗正宗一蘭拉麵」！打開台銀即時匯率表，面對密密麻麻的數字，一般民眾常常搞不清楚。內行人在換匯時，核心觀念一定要站在「銀行角度」來思考：如何實踐最強換匯攻略？如果你想知道換日幣最划算的方法，請參考以下哈日族公認的省錢排名：很多人以為線上結匯需要有該行戶頭，其實完全不用開戶也能辦！ 只要利用台灣銀行「Easy 購」線上結匯平台，跟著以下 4 步驟，出國當天就能在機場輕鬆拿到超甜日幣：： 前往台灣銀行線上結匯網站，選擇日幣與欲申購的金額。： 指定領鈔日期與地點（強力推薦選擇「桃園機場分行櫃檯」，出國當天拿最輕鬆）。： 下單成功後，在規定的 2 小時之內，利用全台任何一家銀行的 ATM 或網路銀行轉帳付費。： 出國當天，本人帶著身分證或護照，前往機場的台銀櫃檯，30 秒即可快速完成領鈔，開心飛日本！針對 2026 日幣走勢，國銀財經專家指出，由於美日利差在短期內依舊存在，加上日本政府干預市場的態度拉鋸，日圓確實維持在歷史低檔震盪。不過專家提醒，民眾真的不需要苦苦等待萬一出現的「絕對最低點」，因為此時。善用「台銀線上結匯步驟」進行分批兌換分散風險，就是幫自己下一趟日本瘋狂購物行最實質的變相打折！最主要的差別在於「手續費」與「匯率折讓」。如果直接去台銀臨櫃換現鈔，不僅看的是最貴的「現金賣出價」，通常還會被收取 100 元常規手續費；而使用「台銀線上結匯（Easy購）」，不僅完全免手續費，系統還會給予匯率優惠（比現鈔賣出更便宜），還可以指定出國當天在機場提領，省時又省錢。是的，下單後必須在 2 小時內完成匯款。 因為外匯市場匯率是即時變動的，銀行為了鎖定你下單時的超甜匯率，會嚴格限制轉帳時間。如果超過 2 小時未付款，該筆訂單會被系統自動取消，你就必須重新上網下單。若頻繁下單未付，可能會被系統列入黑名單，換匯時務必注意時間。台灣銀行設在桃園機場（一航廈與二航廈）的入出境兌換櫃檯，為了配合國際航班，基本上都有提供全天候或延長營業的服務（包含凌晨紅眼班機班次）。不過在線上結匯下單填寫資料時，系統會要求你輸入「預計提領時間」與「出發航班」，台銀便會依據你的航班時間導引你到正確的服務櫃檯，因此完全不用擔心領不到錢。