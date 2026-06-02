南海季風低壓正逐漸發展，未來1至2周不排除有低壓系統在南海生成並接近台灣，引入西南風帶來顯著降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，西南季風低壓帶範圍相當廣闊，西南風影響期間，中南部降雨機率高，局部恐出現較大雨勢。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南海的季風低壓目前正逐漸發展中，預計周四（6月4日）開始，隨著太平洋高壓減弱、東退，南海低壓帶將引導西南季風向東亞擴張，且西南季風低壓帶範圍相當廣闊，期間不排除有發展較好的低壓系統在其中生成，並通過台灣附近。

▲周五開始，台灣附近呈現低壓帶主導的環境趨勢明顯。（圖／中央氣象署）
▲周五開始，台灣附近呈現低壓帶主導的環境趨勢明顯。（圖／中央氣象署）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周五一直到下周末（6月5日至6月14日），台灣附近都處於「西南風環境」，西南風時強時弱，但整體水氣相當豐沛，迎風面的中南部地區降雨機率偏高，容易出現陣雨、雷雨，部分時段甚至可能有「較大雨勢」發生，將迎來一段較容易下雨的日子。

此外，由於這類型低壓系統的位置、路徑、發展強度，將影響「水氣輸送帶」與「西南風強風軸」的位置，因此也會牽動臺灣降雨熱區的分布、各地雨量的多寡等，會是未來1至2周觀察的重點之一。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
中央氣象署預報員李孟軒補充，今明兩天（6月2日至6月3日）多雲到晴、各地高溫炎熱，周四西南風開始帶來水氣，南台灣全天不定時有局部短暫陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，中部以北、宜蘭、山區有午後雷陣雨，北台灣山區要注意局部較大雨勢。

周五天氣變化大，受到南方低壓帶影響，西南風帶來旺盛的暖濕空氣，台中以南、台東全天有雨，且有局部大雨、雷雨的機率，中部以北、宜花降雨機率也增加，以局部短暫陣雨為主，周末兩天天氣依舊不穩定，實際降雨情況還有待觀察。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...