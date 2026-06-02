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中東局勢持續緊張，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導德黑蘭當局已暫停與美國的間接談判，且計劃動用伊朗軍隊及其盟友全面封鎖荷姆茲海峽、甚至可能癱瘓其他關鍵航運線路的影響，國際油價週一（1日）收盤大幅飆升超過4%。中東地區的緊張局勢近日持續升溫，美伊雙方展開交火，同時以色列也下令軍隊進一步深入黎巴嫩，加大力道打擊由伊朗背後支持的真主黨（Hezbollah）激進組織。受此消息影響，倫敦布蘭特原油期貨收盤上漲3.86美元，或4.2%，來到每桶94.98美元；紐約西德州原油（WTI）期貨收盤則大漲4.80美元，或5.5%，來到每桶92.16美元。兩大原油指標在盤中一度狂飆超過6%。不過，美國總統川普（Donald Trump）稍後表示，不清楚伊朗是否已中止談判，並透露已透過中間人與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）接觸，取得對方不攻擊以色列的承諾，使油價漲幅自高點略為收斂。市場高度關注荷姆茲海峽可能遭封鎖的風險。該海峽位於波斯灣出口，是全球約五分之一石油與大量液化天然氣（LNG）出口必經通道，被視為全球能源供應命脈。美國媒體Axios日前更引述消息人士指出，伊朗上週已在海峽內增設更多水雷，進一步加劇市場不安。除了荷姆茲海峽外，伊朗盟友也傳出可能對位於紅海南端的曼德海峽（Bab el-Mandeb）採取行動。該海峽是連接紅海與亞丁灣的重要航道，沙烏地阿拉伯每日約有400萬至600萬桶原油經此運往國際市場。一旦兩條關鍵航線同時受阻，恐對全球能源供應鏈造成重大衝擊。能源顧問公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andrew Lipow）指出：「現在看起來，美伊雙方簡直像活在不同的世界裡。」他警告，若戰事持續延燒，全球商業原油庫存將持續下降，未來數月內油價可能面臨更劇烈上漲壓力。事實上，市場原先預期美伊關係可能出現突破，使國際油價在5月重挫17%至19%，創下2020年新冠疫情重創需求以來最大單月跌幅。然而隨著中東衝突再度升高，投資人重新評估供應風險，推動油價強勢反彈。不過，需求面隱憂仍限制油價進一步上攻。中國近日公布的經濟數據顯示，製造業活動成長停滯，引發市場對全球第二大經濟體需求放緩的擔憂。高盛（Goldman Sachs）也警告，中國及歐洲石油需求疲弱，可能對今年第四季油價形成下行壓力，但若中東供應遭到實質干擾，油價仍有進一步上漲空間。另一方面，供應端亦出現新變數。路透社調查顯示，沙烏地阿拉伯可能連續第二個月調降7月銷往亞洲市場的官方售價；俄羅斯則考慮增加自白俄羅斯進口燃料，並研議暫停汽油出口，以確保國內供應穩定。此外，美國最新市場預測顯示，截至5月29日當週原油庫存預計減少約360萬桶，汽油與柴油庫存也同步下降。哈薩克已恢復田吉茲（Tengiz）油田受影響產能，而委內瑞拉5月原油出口量則連續第三個月成長，平均每日達125萬桶，主要受惠於對美國、印度及歐洲出口增加。分析人士指出，目前市場焦點仍集中在中東局勢發展。若伊朗最終實施封鎖荷姆茲海峽或相關航道的行動，不僅可能推升國際油價突破百美元大關，也將進一步衝擊全球能源供應與航運市場。