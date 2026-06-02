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現代人為求子背後付出的艱辛血淚，超乎想像。由孫協志主持的全新命理談話節目《明星算算鍋》，最新一集邀請到演藝圈話題女星米可白與熊熊（卓毓彤），分享兩人坎坷的凍卵求子路。米可白表示自己凍卵15顆後，卵子數量竟殘酷銳減剩4顆，而三度凍卵的熊熊自爆生第一胎的求子過程慘遭身體折磨，嘔吐到臉部微血管破裂，孕期還罹患罕見皮膚病，大腿長滿上百顆化膿水泡，過程驚心動魄。米可白表示，原先滿心期待預計可以取出15顆卵子，沒想到最後僅成功凍存8顆，更讓她崩潰的是，事隔兩、三個月後回診追蹤，卵子數竟然銳減到只剩4顆。因卵子數量無情縮水，加上後期非常擔心凍卵產生的發胖副作用，且當時身體狀況也不太好，米可白在心灰意冷之下，決定不再勉強自己繼續挨針，目前僅靠著僅存的 8顆卵子等待緣分。熊熊表示，單身時曾動過赴國外借精生子念頭，婚後為了拼生，前後共經歷了三度取卵。第一次取出的14顆卵子，結合成胚胎後僅剩5顆，再經染色體檢測居然有2顆異常，植入後也宣告失敗。為了懷孕，她咬牙進行第二次、第三次取卵，吃藥打針導致身材嚴重浮腫。熊熊表示，當時因為太急著趕去支持好友夏宇童的舞台劇，身體不適的她才喝了一口紅茶就瘋狂暴吐，甚至用力過猛導致整個臉部微血管破裂、瞬間破相，更驚險的是，好不容易懷上女兒後，她竟患上嚴重的妊娠天皰瘡，大腿長滿100多顆化膿水泡，身體免疫力與胎兒產生劇烈排斥，直到女兒出生後才好轉。熊熊在錄製節目當天，焦急詢問木木老師自己第二胎的懷孕時機與性別，當時老師看了命盤鐵口直斷：「今年懷孕機率極高，且懷男寶寶機會大。」錄影結束後，熊熊在5月20日官宣懷上第二胎，也在5月29日開獎性別確實就是男孩子。完整節目將在今（2）日晚間10點東森超視《明星算算鍋》播出。