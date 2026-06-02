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▽ MLB最新戰力排行完整名單（括號內為上期順位）：

第1~10名：勇士（1） | 2. 道奇（3） | 3. 釀酒人（4） | 4. 洋基（5） | 5. 光芒（2） | 6. 守護者（7） | 7. 水手（15） | 8. 教士（6） | 9. 費城人（10） | 10. 響尾蛇（12）

第11~20名： 11. 小熊（8） | 12. 白襪（14） | 13. 紅雀（9） | 14. 海盜（11） | 15. 藍鳥（18） 16. 國民（17） | 17. 遊騎兵（19） | 18. 運動家（13） | 19. 紅人（18） | 20. 金鶯（24）

第21~30名： 21. 大都會（21） | 22. 雙城（20） | 23. 太空人（27） | 24. 紅襪（22） | 25. 馬林魚（23） 26. 皇家（26） | 27. 老虎（25） | 28. 天使（30） | 29. 巨人（28） | 30. 落磯（29）

大聯盟官方今（2）日公布最新的球隊戰力排行榜，隨著5月份賽程結束，各隊戰力版圖再度洗牌。目前全聯盟最快達成單季40勝的亞特蘭大勇士隊，依舊展現無可撼動的統治力，穩坐龍頭寶座；而擁有大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希等「日本三巨頭」的洛杉磯道奇隊，則比上次進步一名，強勢殺上第2名。本期升上第2名的洛杉磯道奇隊，開季至今無論在話題度還是實力上都處在巔峰。打線除了「二刀流」大谷翔平持續繳出MVP等級的表現外，潛力新星帕赫斯（Andy Pages）以及主力三壘手蒙西（Max Muncy）等人開季以來也維持火燙手感。投手端方面，日籍強投山本由伸已經順利斬獲個人第5勝，目前以2.86的防禦率高居全隊之冠，搭配備受矚目的佐佐木朗希，日本球員的活躍無疑是道奇衝刺戰績的最強引擎。目前道奇隊團隊打擊率.263傲視全大聯盟、累積523支安打（第3名）、83發全壘打（並列第3名），並以.644的勝率高居全聯盟第 2。依舊穩坐龍頭的則是亞特蘭大勇士隊，身為全大聯盟今年最快斬獲40勝的球隊，勇士打線深度驚人。雖然去年的年度MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在開季陷入短暫低潮，但近期手感大復活，繳出「4戰炸裂5轟」的驚人表現，加上陣中還有國聯全壘打榜高居第2的歐森（Matt Olson）以及哈里斯（Michael Harris II）等好手串聯。目前勇士勝率高達.667（聯盟第1）、534支安打（聯盟第1）、84轟（聯盟第2），整體戰力近乎完美。第3名則是國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人隊。釀酒人擺脫開季的低迷，在5月份打出19勝7敗的戰績，目前整體勝率.625（聯盟第4）。第4名則是紐約洋基。雖然條紋軍目前在美聯東區戰績暫時落後給光芒隊，但在當家巨砲賈吉（Aaron Judge）與新星賴斯（Ben Rice）的密集砲火帶領下，洋基團隊目前扛出86發全壘打，傲視全大聯盟，高居全美職之冠。第5名則是美東龍頭坦帕灣光芒隊。光芒隊在5月份靠著一波7連勝與5連勝奠定強權根基，雖然因賽程安排比洋基少打3場，但斬獲相同的36勝，驚人的贏球效率讓他們穩守前五強。