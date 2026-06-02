我是廣告 請繼續往下閱讀

▲橘子集團進軍「機器人大腦」市場，Vyin AI銷售智慧中樞COMPUTEX首亮相。（圖／橘子集團）

▲Vyin RIS首波搭載NUWA機型，推出零售AI銷售機器人應用方案。（圖／橘子集團）

專為零售場景打造的AI銷售大腦！Vyin RIS把門市機器人變成品牌最佳AI銷售員

▲Vyin RIS可將線下顧客互動轉化為可分析數據，並透過GenBI分析助手優化門市營運策略。（圖／橘子集團）

▲企業可透過GenBI分析助手，以自然語言提問快速產出圖表與洞察，協助掌握第一線營運狀況與顧客行為趨勢。（圖／橘子集團）

▲橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇表示，Vyin AI預計於2026年下半年完成首批PoC導入與落地驗證。（圖／橘子集團）

Vyin RIS首波搭載NUWA機型！推出零售AI銷售機器人應用方案

▲搭載Vyin RIS的智慧零售機器人Collibot ，可完成從需求探索到商品導購的第一線銷售服務。（圖／橘子集團）

▲適用於藥局、醫藥零售與保健品銷售等高合規場景的智慧藥局機器人Kebbi 3，可提供更安全、可信賴的互動與產品建議。（圖／橘子集團）

橘子集團深化AI商務應用布局！Vyin AI加速機器人大腦商業化落地

▲VyinRIS鎖定高速成長的智慧零售市場，可依不同商品特性與消費決策模式，靈活應用於3C零售、美妝保養與醫療保健等多元場域。（圖／橘子集團）

隨著生成式AI技術成熟與全球缺工壓力升高，機器人市場正從「硬體自動化」轉向「軟體智慧化」。過去機器人多用於高重複性任務，著重硬體穩定運作；如今在零售場景中，角色已從「人力補位」升級為具備「互動與銷售」能力的商業應用。在此趨勢下，整合互動理解、即時決策與銷售引導能力的「機器人大腦」，正成為AI機器人下一階段的競爭核心。橘子集團旗下Vyin AI看準零售AI建設的龐大商機，宣布進軍機器人大腦市場，於COMPUTEX 2026發表專為零售場景打造的「對話式銷售智慧中樞 Vyin RIS（Robotic Intelligence Solution）」，透過「一般零售」與高合規的「醫藥零售」兩大情境，展示Vyin RIS如何賦予機器人商品推薦、促銷引導、專業知識回應與安全邊界控管能力，並藉由互動數據分析顧客需求、猶豫點與決策歷程，解決品牌於實體通路無法觸及消費者決策的核心痛點。橘子集團執行長劉柏園表示：「全球AI應用正從技術導入快速邁向商業變現，橘子集團將AI列為集團核心戰略，大規模投入AI研發與大數據應用，積極推動AI事業成為下一階段成長動能。透過Vyin AI，橘子集團現正將創新的AI技術，轉化為可規模化輸出的AI產品與解決方案，驅動集團全新成長曲線成形。」根據研調機構報告，全球零售機器人市場規模至2033年可望達2,493億美元，年複合成長率近30%。因應此浪潮，Vyin RIS以Voice-first架構打造自然即時的人機互動體驗，AI可於1秒內回應顧客提問、3秒內完成商品搜尋與推薦，大幅優化服務效率與顧客體驗，並以「懂需求、會推薦、可控管、更進化」四大核心能力，打造兼具互動、銷售與數據洞察的機器人大腦解決方案：透過意圖理解與動態追問，掌握顧客需求、偏好與限制條件，協助顧客更快找到合適商品並降低決策阻力。結合商品資訊、促銷活動與推薦策略，依據顧客意圖主動提供商品比較、搭配建議與促銷引導，讓機器人進一步參與顧客決策與銷售轉換。企業可設定品牌知識、銷售話術、互動規則與回應邊界，確保AI機器人維持一致且可信賴的服務品質，並降低醫藥零售等高合規場景中的服務風險。將線下顧客互動轉化為可分析數據，協助企業掌握第一線難以看見的顧客需求、猶豫點與未成交原因；營運人員也可透過GenBI分析助手，以自然語言取得商業洞察，進一步優化門市營運策略，形成可持續優化的數據價值循環。橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇表示：「我們認為機器人大腦將不再只是硬體附加功能，而是成為連接機器人、AI決策與企業營運系統的關鍵軟體層。Vyin AI預計2026年下半年完成首批PoC落地，並以顧客停留時間、品牌與商品詢問率、推薦商品轉換率等指標，驗證Vyin RIS對品牌銷售與營運的商業價值。」為展現機器人大腦的應用潛力，Vyin AI與機器人硬體合作夥伴女媧創造完成機型整合，將Vyin RIS搭載於Collibot與Kebbi 3機型，推出可依不同零售場景導入的AI銷售機器人方案：適用於商場、量販、3C零售等開放式門市場景。具備移動導覽能力的Collibot於搭載Vyin RIS後，可進一步理解顧客需求，提供商品推薦和促銷引導，完成從需求探索到商品導購的第一線銷售服務。適用於藥局、醫藥零售與保健品銷售等高合規場景。Kebbi 3結合Vyin RIS的專業知識庫與回應邊界控管能力，可提供更安全、可信賴的互動與產品建議，協助分擔第一線重複諮詢與基礎導購工作。Vyin RIS可依情境調整互動邏輯，並具備高彈性的商業合作模式：針對零售品牌與通路業者，可直接導入AI銷售機器人方案；針對機器人OEM、系統整合商及解決方案夥伴，則可透過軟體授權、專案導入或系統整合等模式，搭載不同機器人硬體與既有零售系統，加速AI銷售機器人的商業化落地。戰略合作夥伴女媧創造營運長張智傑也表示：「導入Vyin RIS後，機器人互動效率較過往方案提升二至四倍，不僅優化顧客消費體驗，更強化導購推薦與互動數據應用能力，讓AI機器人具備更高的商業導入價值。目前雙方合作方案已吸引來自台灣、美國及日本市場客戶關注，充分展現機器人大腦的市場拓展潛力。」作為橘子集團AI布局的重要一環，Vyin AI已與國內3C零售通路、連鎖藥局、海外大型零售賣場及系統整合商展開接洽與導入評估。後續將以台灣市場建立示範案例，透過實際場域PoC驗證應用成效，並逐步拓展至日本、美國等海外市場，推動零售AI銷售機器人規模化部署，進而為集團挹注長期成長動能。■活動日期／時間：2026年6月2日至6月4日 9:30-17:302026年6月5日 9:30-16:30■活動地點：台北世貿一館■展攤編號：AI機器人區 A0509a■展攤名稱：人機互動全場域解決方案主題館