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▲016年逆轉73勝金州勇士的系列賽。那確實是一次偉大的逆轉，但「1-3落後」的困境，難道不是詹姆斯球隊自己造成的嗎？（圖／美聯／達志影像）

▲詹姆斯陣營現在最大的困境是，他無法像里夫斯（Austin Reaves）那樣利用自由市場向湖人施壓。（圖／路透／達志影像）

▲姆斯無疑是一位偉大的籃球員，他甚至應該是NBA史上前三的球星，但他的偉大僅限於球場上的數據與累積。（圖／美聯社／達志影像）

多年以來，我們都知道詹姆斯（LeBron James）對於「被喜愛」這件事的病態渴望，想要成為英雄，這一點從他喜歡在主場比賽多過客場比賽能看得出來。喜歡獲得掌聲和承認，這不是錯的事，但是當這份虛榮心膨脹到另一個程度、想要爬上「巴別塔」時、自己全民體壇偶像、美國這一世代的文化符號穆罕默德阿里（Muhammad Ali）時，那就是另一回事了。現在詹姆斯的團隊——以他的經紀人保羅（Rich Paul）——試圖將他捧上神壇，塑造成一個「悲劇英雄」模樣、宣稱他擁有比喬丹（Michael Jordan）更艱難的職業生涯，面對過更恐怖的對手，藉此在GOAT的辯論中為他強行加分。這讓人作嘔，保羅甚至為此拔高了皮朋（Scottie Pippen）的作用。皮朋是個好球員，芝加哥公牛若沒有他，可能不能成為一個王朝，但用他來黑喬丹以及其取得「總冠軍賽6-0」的紀錄是一種褻瀆。請問詹姆斯沒有隊友嗎？厄文、韋德、戴維斯，這裡面甚至還有人士保羅客戶呢。名嘴Chris Broussard在《First Things First》中發表了一些精彩論點，Broussard本身與代表詹姆斯的Klutch Sports體經公司關係匪淺，但他作為一名虔誠的基督徒，拒絕在明知不是事實的事情上撒謊。他在節目中，用不到3分鐘的時間徹底粉碎了「在詹姆斯贏得史上最難兩冠」的偽命題。2020年的「泡泡園區總冠軍」。在詹姆斯陣營總愛強調園區內遠離家庭、打破日常規律的艱難。但Broussard直言，園區環境同樣帶來了巨大的優勢：沒有舟車勞頓的客場旅行、沒有場外干擾、更沒有敵對球迷的漫天噓聲。更關鍵的是，對於當時已經35歲、高齡打拼10多年的在詹姆斯而言，季後賽前因疫情意外獲得的4個月停賽喘息，對他的身體恢復是無與倫比的紅利。再看當時的總冠軍賽對手邁阿密熱火。那支熱火在紙面實力上，本就是打進總決賽天賦最差的球隊之一，更遑論在總冠軍賽期間，熱火隊內的卓季奇（Goran Dragic）缺席了4場、阿德巴約（Bam Adebayo）缺席了2場。贏下這樣一支殘缺的熱火，算什麼「史上最難總冠軍」？其次，是2016年逆轉73勝金州勇士的系列賽。那確實是一次偉大的逆轉，但「1-3落後」的困境，難道不是詹姆斯球隊自己造成的嗎？那支73勝的勇士絕非不可戰勝，他們在前一輪對陣奧克拉荷馬雷霆時就曾被逼入1-3絕境。更何況，攤開當年兩隊的紙面陣容，詹姆斯身旁有厄文與洛夫（Kevin Love），論天賦、場均得分、籃板與助攻數據，詹姆斯的三巨頭甚至超越了勇士。擁有世界上最好的球員搭配如此陣容，卻打到1-3落後，這絕不該成為他被神格化的勳章。詹姆斯球迷的妄想不僅存在於過去，更延伸到未來。名記Brian Windhorst爆料，詹姆斯期望洛杉磯湖人能提供他一份頂薪合約，甚至要求球團若不給頂薪，必須「合理解釋錢去哪了」。這簡直如同一個被女孩拒絕過的男人，再次登門時卻傲慢地要求對方解釋：「為什麼你配得上和我約會？」洛杉磯湖人去年就已經放棄延長他的合約，憑什麼要在未來，付給一個42歲的黃昏球員每年高達4000萬美元的頂薪？體育媒體《SBN Basketball》與快艇/湖人隨隊記者Johan Buha的報導皆指出，洛杉磯湖人球團的態度非常現實且精明：奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）才是球隊長期的基石，他的續約順位遠在詹姆斯之前。詹姆斯陣營現在最大的困境是，他無法像里夫斯（Austin Reaves）那樣利用自由市場向湖人施壓。因為全NBA都知道詹姆斯不想離開洛杉磯，其他季後賽球隊也不會為了一個年底將滿42歲、只剩1-2年球齡的球員掏出頂薪。當你手中沒有籌碼，卻還在媒體上擺出高高在上的姿態，只會淪為業界笑柄。最令人難以忍受的，莫過於詹姆斯的經紀人保羅在節目上的那套「小丑說詞」。他竟然厚顏無恥地將詹姆斯自比為「人民的冠軍」，試圖將他與全球體壇崇高偶像阿里並列。這番話暴露了詹姆斯陣營對歷史的無知與傲慢。穆罕默德阿里之所以偉大，是因為他在職業生涯的巔峰期，為了反戰、為了黑人民權，毅然決然拒絕服兵役，不惜被剝奪世界冠軍頭銜、被判刑，甚至面臨破產。他是用自己的整個職業生涯和生命，去對抗美國政府，踐行自己的信仰。他啟發的是全球無數受壓迫的人民。反觀詹姆斯？他只是一個在商言商、連為了球隊補強少拿一點薪水都斤斤計較的精明商人。在場外，他遇到爭議（如當年的Daryl Morey與中國事件）時選擇噤聲避險；在場內，他對待球迷冷漠，甚至在熱身賽被主場球迷噓聲伺候。公平地說，詹姆斯無疑是一位偉大的籃球員，他甚至應該是NBA史上前三的球星，但他的偉大僅限於球場上的數據與累積。當他的陣營與球迷不斷試圖透過操弄媒體，將泡泡冠包裝成史詩、將商業合同美化成尊重，甚至試圖將他「神格化」為阿里般的社會圖騰時，只會激起運動世界更深沉的厭惡。是時候從納尼亞的幻境中醒來了。喬丹不曾乞求世界承認他是GOAT，而阿里用他的行為告訴世人自己有多偉大，只有詹姆斯是在「說自己有多偉大」。停止這種鬧劇吧，尊重永遠是別人給的，而不是自己說的。