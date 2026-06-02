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邢武與「落難千金」晴也相互救贖的治癒愛情故事。 李昀銳首集以搶奪視線的亮眼金髮現身， 全身散發放蕩不羈的粗獷性格，關曉彤受訪曾說：「 若有機會交換角色，想挑戰邢武金毛的樣子」認為那是最帥氣、 最有個性的時期。



李昀銳也同意點頭笑說：「那時的邢武性格狂野， 誰都不用搭理！」 劇中關曉彤詮釋從潑辣千金變落魄女孩巨大反差感， 充滿傲氣的神情讓李昀銳打趣表示：「 一開始晴也的眼神可是比邢武還銳利！」







李昀銳和關曉彤合作的陸劇《耀眼》在Netflix播出，關曉彤飾演的小也，因為父親生意出問題，被送到鄉下小姨家避風頭，遇上了沒有血緣關係的表哥李昀銳，兩人不打不相識，即便看對方再不順眼，第二集中關曉彤眼睛周圍被蚊子咬到快看不見，李昀銳二話不說直接將她公主抱送醫，讓許多粉絲暈倒，「太暖啦！」關曉彤飾演的落難千金小也，被送到故鄉扎扎亭避風頭，巧遇帥痞表哥邢武（李昀銳 飾），當關曉彤抵達扎扎亭時，意外看到李昀銳正在壓著小偷打，但因為她在車子裡面，不知道狀況，還以為李昀銳在欺負人，對他留下不好的印象。而李昀銳也不爽關曉彤帶著「千金氣」，對生活條件挑三揀四，對媽媽的態度也不是很好，不過當關曉彤被蚊子咬傷，從樓梯上摔下來時，李昀銳馬上一把將她抱起送到醫院，在關曉彤洗澡遇到大蟲子尖叫時，李昀銳也第一時間衝到現場幫她解決困難。讓劇迷暈，「太帥啦」、「小武爺好酥」、「保護欲太強了」。《耀眼》改編自時玖遠人氣同名小說，劇情圍繞「海島少年」