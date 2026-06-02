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盧季佑竟一語成讖 留下一雙兒女

過俊男綽號「小過」 性格開朗、人緣好

空軍1架T-34C型教練機（機號3414）今（2）日執行「模擬發動機失效航線」訓練任務，卻於早上8點08分在在官校跑道北頭失事墜毀，空軍司令部證實，中校盧季佑及中校過俊男在此次意外中殉職。此次意外造成2個家庭破碎，國防部長顧立雄已下令空軍首先協助飛行員家屬處理後續相關事宜，並針對事發原因徹底調查。空軍指出，過俊男和盧季佑飛行時數都超過2100個小時，2人均已婚，盧季佑更育有一子一女。網友發現，盧季佑5年前曾在臉書上分享電影《T-34：玩命坦克》的連結，並發文寫下「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」未料他卻一語成讖，今不幸因T-34殉職，令大家相當痛心。失事消息傳開後，盧季佑的高中同學在群組中紛紛表示哀悼，大家都相當難過，其中一位高中學長接受媒體採訪時就提到，盧季佑是高雄人，高中時就確立要念軍校，且個性內向、話不多，曾接棒擔任資訊研究社的社長，其子女目前約8、9歲。另一名殉職飛官過俊男同樣已婚，其好友在臉書上發文悼念，表示過俊男綽號「小過」，個性開朗、待人真誠，在同學間人緣也很好，讓大家都非常不捨。該文更寫道，「RIP，好同學，小過，祝你一路好走，去找鼠民聊聊天吧」，讓許多網友看了都十分心酸。