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Ray 怎麼擁有 adidas 無限卡的？專屬設計曝光

▲adidas送給 Ray 的卡片外盒上寫著「GOD DID！Welcome to the adidas family」，足以顯見品牌對Ray的用心程度。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

無限卡其實是禮物卡？單次消費上限意外曝光

▲Ray 近期使用 adidas 無限卡，到門市隨機邀請路人挑戰「1 分鐘任拿由他買單」的有趣企劃。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

▲Ray 這一次活動總共讓路人買了高達 8,000 美金（約新台幣 25 萬元）的商品，超長的明細印出來畫面感很震撼。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

台灣「最強高中生」Ray 近期在實況中，拿出自己擁有的 adidas 無限卡，到門市隨機邀請路人挑戰「1 分鐘任拿由他買單」的有趣企劃。不過在結帳時，卻一度因總金額超過 5,000 美金（約新台幣 15.7 萬元）而碰壁，最終靠著 Ray 直接致電 adidas 高層才順利解決。究竟 Ray 所擁有的 adidas 無限卡有多強？《NOWnews 今日新聞》帶您深入剖析這張神卡的內幕。Ray 是在 2025 年聖誕節前夕，於實況中分享自己收到了來自 adidas 的禮物盒。結果一打開，裡面竟然是一張 adidas 無限卡（adidas Unlimited Gift Card），這是頂級代言人、品牌合作者才能擁有的神物。而adidas送給 Ray 的卡片外盒上不但寫著「GOD DID！Welcome to the adidas family」，卡片設計更是將 adidas 與 Ray 的自創品牌「RUEI」兩大 Logo 放在一起，成為地球上專屬於 Ray 的一張超級神卡。事實上，Ray 所推出的自創個人品牌 RUEI，在去年就開始與 adidas 合作，並正式加入成為品牌家族的一員。Ray 曾在去年一度成為 adidas 贊助網紅，雖然後續因爭議事件暫時中止，但在 10 月風波結束之後，Ray 又重新獲得了專屬贊助合約，甚至比 NBA 球星哈登（James Harden）本人更早拿到 Harden Vol. 9 的全新簽名鞋，也在今年2月造訪愛迪達總部。adidas 無限卡的概念，其實比較像是「禮品卡」而非一般的信用卡。只要是在卡片的規定與金額內，持卡人便可任意購入 adidas 門市裡的所有商品，且使用不限次數，享有 adidas 官方的最高待遇。而這次的直播中，也直接測試出了這張卡單次店內的消費額度上限為 5,000 美金，Ray 在鏡頭前與 adidas 高層通話時也提到，自己與攝影師 Geo 兩人合計起來的額度是 1 萬美金（約新台幣 31 萬元）。經過通話後，愛迪達高層直接與店經理協調，最終Ray順利完成了結帳程序。這也顯見，雖然無限卡設有金額上限，但當代言人「賣面子」就能夠解除系統限制。Ray 這一次活動總共讓路人買了高達 8,000 美金（約新台幣 25 萬元）的商品，這場企劃成功創造出了完美的 3 贏局面，Ray 獲得了極佳的實況節目效果與話題性、幸運路人們拿到了大量免費的 adidas 體育商品，最後adidas 則藉此賺到了一波極高流量的品牌曝光。