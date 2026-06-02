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今（2）日民進黨青年部宣布，2026國務青旗艦營「有你的民主—You need 民主」將於7月24日至26日於台北市舉辦，將邀請總統府、立法院、行政部會、中央黨部及地方議會的各級講師，如立委沈伯洋、吳沛憶等人。民進黨秘書長徐國勇表示，培育青年世代不只是為民進黨培養人才，更是為國家培育未來的希望。2026國務青旗艦營「有你的民主—You need 民主」將於7月24日至26日於台北市舉辦，將招募關心台灣公共事務的青年朋友們共80名，藉由課程、走訪、實習操作，讓青年朋友們探索政治幕僚工作，並深化台灣的民主精神。徐國勇表示，民進黨近年以國際外交、學術發展及深化民主等面向，推出國務青旗艦營、美國華府外交培力營、美德青年育才計畫等規劃，全面並系統性的推動青年參與公共事務，他指出，培育青年世代不只是為民進黨培養人才，更是為國家培育未來的希望。民進黨台北市市長候選人沈伯洋指出，台灣社會有極高的選舉投票率，台灣民主的深化也邁向2.0及3.0的階段，但公民社會對議題的討論更需不斷深化，讓年輕人有實質的參與，才能真正讓台灣民主持續向前。沈伯洋表示，國務青旗艦營即是讓青年參與民主深化的其中一種方式，期待有更多年輕夥伴投入公共參與、基層討論，才能培育更多關心公共事務的夥伴，在未來一起為台灣努力。吳沛憶提到，他從幕僚出身，擔任議員、立委，以及甫當選的市黨部主委，在民進黨受到紮實的訓練與栽培，這幾年來，青年部都系統性地培養新世代成為「國務青」，讓青年實際參與公共事務，累積經驗，競選立委時，也有國務青的年輕夥伴，陪著她在中正萬華的大街小巷穿梭，跟民眾互動拜票。吳沛憶表示，今年國務青旗艦營辦在台北市，他身為民進黨台北市黨部主委，非常歡迎青年們的加入，不管是中央黨部或北市黨部，都會提出許多計畫，與年輕世代攜手前行，一起成為改變台北市的行動者。民進黨青年部主任黃聖文表示，國務青旗艦營今年邁入第7年，已成為青年參與公共事務與政治工作的入門營隊，今年以「有你的民主—You need 民主」為題，更希望展現民主不應只是口號，而需透過每個人的具體行動和實際參與來深入瞭解台灣的民主，並在未來有機會投入民進黨輔選工作的行列。民進黨青年部指出，此次三天兩夜的「2026 國務青旗艦營」將邀請總統府、立法院、行政部會、中央黨部及地方議會的各級講師，陣容豪華且課程精彩可期，邀請全台18至30歲的青年朋友於6月21日前完成報名，一同投入台灣民主深化，並重新找回屬於青年世代的民主意義。