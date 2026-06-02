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洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）在6月首戰便火力全開，於台灣時間6月2日客場出戰亞利桑那響尾蛇隊的賽事中，繳出4打數3安打的猛打賞表現，打擊率攀升至2成89，創下本賽季開幕第2戰以來的最高紀錄。儘管道奇隊最終以1：4不敵響尾蛇隊，遭逢本季對戰系列賽的首場敗仗，但大谷翔平展現的「神速」跑壘與選球功力，徹底征服了敵隊的轉播單位。本場賽事大谷翔平充分展現了強大的跑壘直覺與爆發力。比賽進行至第8局，兩隊戰成1：1平手，大谷翔平擊出一顆軟弱的二壘滾地球，面對守備能力出色的響尾蛇隊二壘手馬爾特（Ketel Marte），大谷並未因擊球品質不佳而減速。大谷精準判斷馬爾特處理球的姿勢，發揮極致速度全力衝刺，最終在傳球到達前搶先踏上一壘，硬是跑出一支內野安打。響尾蛇隊專屬轉播單位「D-backs TV」球評布倫利（Bob Brenly）賽後驚嘆道：「他的腳程真的非常快，尤其是當他『嗅到內野安打的氣息』時，更是特別驚人。」布倫利強調，守備方已盡全力處理，但面對大谷這種頂尖打者的快腿，確實無能為力。大谷翔平今日的打擊表現相當全面，展現了對左投的破解能力，第2打席（3局上）擊出左中場二壘安打，並跑回全隊唯一的分數；第3打席（5局上）擊出中外野平飛安打，達成連續兩場繳出雙安；第4打席（8局上）展現快腿優勢，擊出內野安打，本季第5次繳出單場3安表現。雖然大谷個人手感火燙，包辦全隊一半的安打，但道奇整體打線今日遭到響尾蛇先發左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）封鎖，全場僅擊出6支安打攻下1分。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示：「大谷打得非常好，可惜對方的守備非常出色，最終對手在關鍵時刻掌握了得分機會。」大谷翔平素有「6月先生（Mr. June）」的美譽，過去曾在6月份累計擊出史無前例的62支全壘打。隨著賽季進入6月，大谷翔平目前的打擊率已穩步上升至2成89，優異的身體素質與持續進化的調整能力，讓這位超級巨星的未來表現持續受到全球球迷的高度期待。