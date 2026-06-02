上個月剛以《穿著PRADA的惡魔2》席捲全球票房的安海瑟薇，今年暑期共有3部電影要接連上映，7月的《奧德賽》是跟麥特戴蒙、克里斯多夫諾蘭再度攜手，到了8月則有題材新穎的《橡樹街末日》要登場。片中她與伊旺麥奎格扮夫妻，兩人所住的街道竟竟穿越時空，回到恐龍稱霸地球的史前世界，上演如《侏羅紀公園》打恐龍求生存的場景，網友笑稱：「安海瑟薇今年也太忙了吧！」

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▲伊旺麥奎格（左）與安海瑟薇（右）在《橡樹街末日》扮演夫妻，面對史前怪獸的威脅。（圖／華納兄弟提供）
▲伊旺麥奎格（左）與安海瑟薇（右）在《橡樹街末日》扮演夫妻，面對史前怪獸的威脅。（圖／華納兄弟提供）
安海瑟薇穿越侏羅紀　史前恐龍闖進社區

安海瑟薇雖然已是兩個兒子的媽，還是非常認真拍片，今夏連續推出3部電影，秋季也有新片要上映。她今年的暑期壓軸作《橡樹街末日》，扮演與街坊鄰居一起意外穿越時空的主婦，為了生命安全，必須和家人們對抗已絕種的史前恐龍，宛如《侏羅紀公園》的社區版，她也有不少動作片段，演來並不輕鬆，真的非常忙。

《橡樹街末日》首支預告曝光後，立刻在社群掀起熱議。安海瑟薇與伊旺麥奎格首度搭檔演出夫妻，兩人和兩個孩子原本住在寧靜平凡的「橡樹街」社區，卻在某天清晨醒來後，發現整個社區竟離奇穿越到恐龍橫行的史前時代，然而恐龍不再只是存在於叢林或荒島，而是直接闖進人類熟悉的日常生活空間，把原本溫馨平靜的社區，瞬間變成驚險刺激的生存戰場，噱頭十足。

▲伊旺麥奎格（左一）與安海瑟薇（右一）在《橡樹街末日》要和孩子們從史前怪獸的威脅下求生。（圖／華納兄弟提供）
▲伊旺麥奎格（左一）與安海瑟薇（右一）在《橡樹街末日》要和孩子們從史前怪獸的威脅下求生。（圖／華納兄弟提供）
不同種類恐龍有不一樣特性　安海瑟薇、伊旺麥奎格迎戰　

主打恐龍特效的影片，粉絲還會特別關注片中不同種類恐龍的不同特性，《橡樹街末日》中，有些恐龍速度快如閃電、在住宅區高速穿梭追捕獵物；也有一整群盤旋在屋頂、虎視眈眈等待攻擊時機的飛行恐龍；更有體型巨大的暴龍直接踏進住宅街區，一路逼近家門，壓迫感幾乎要穿破銀幕。

面對澈底失控的恐龍世界，安海瑟薇與伊旺麥奎格為了保護孩子，不得不鼓起勇氣，與暴龍近距離纏鬥，充滿視死如歸的絕望感與情感張力，更令人好奇故事會如何發展，「科幻鬼才」J. J.亞伯拉罕參與製片，讓觀眾對於片子更增期待，台灣將於8月12日起上映。


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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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