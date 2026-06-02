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▲伊旺麥奎格（左）與安海瑟薇（右）在《橡樹街末日》扮演夫妻，面對史前怪獸的威脅。（圖／華納兄弟提供）

《橡樹街末日》首支 預告曝光後，立刻在社群掀起熱議。安海瑟薇與伊旺麥奎格首度搭檔演出夫妻， 兩人和兩個孩子原本住在寧靜平凡的「橡樹街」社區， 卻在某天清晨醒來後， 發現整個社區竟離奇穿越到恐龍橫行的史前時代，然而恐龍不再只是存在於叢林或荒島， 而是直接闖進人類熟悉的日常生活空間，把原本溫馨平靜的社區， 瞬間變成驚險刺激的生存戰場，噱頭十足。



▲伊旺麥奎格（左一）與安海瑟薇（右一）在《橡樹街末日》要和孩子們從史前怪獸的威脅下求生。（圖／華納兄弟提供） 不同種類恐龍有不一樣特性 安海瑟薇、伊旺麥奎格迎戰



主打恐龍特效的影片，粉絲還會特別關注片中不同種類恐龍的不同特性，《橡樹街末日》中，有些恐龍速度快如閃電、在住宅區高速穿梭追捕獵物； 也有一整群盤旋在屋頂、虎視眈眈等待攻擊時機的飛行恐龍；更有體型巨大的暴龍直接踏進住宅街區，一路逼近家門， 壓迫感幾乎要穿破銀幕。



面對澈底失控的恐龍世界， 安海瑟薇與伊旺麥奎格為了保護孩子，不得不鼓起勇氣，與暴龍近距離纏鬥，充滿視死如歸的絕望感與情感張力，更令人好奇故事會如何發展，「科幻鬼才」J. J.亞伯拉罕參與製片，讓觀眾對於片子更增期待，台灣將於8月12日起上映。







上個月剛以《穿著PRADA的惡魔2》席捲全球票房的安海瑟薇，今年暑期共有3部電影要接連上映，7月的《奧德賽》是跟麥特戴蒙、克里斯多夫諾蘭再度攜手，到了8月則有題材新穎的《橡樹街末日》要登場。片中她與伊旺麥奎格扮夫妻，兩人所住的街道竟竟穿越時空，回到恐龍稱霸地球的史前世界，上演如《侏羅紀公園》打恐龍求生存的場景，網友笑稱：「安海瑟薇今年也太忙了吧！」安海瑟薇雖然已是兩個兒子的媽，還是非常認真拍片，今夏連續推出3部電影，秋季也有新片要上映。她今年的暑期壓軸作《橡樹街末日》，扮演與街坊鄰居一起意外穿越時空的主婦，為了生命安全，必須和家人們對抗已絕種的史前恐龍，宛如《侏羅紀公園》的社區版，她也有不少動作片段，演來並不輕鬆，真的非常忙。