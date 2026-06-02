Sony Interactive Entertainment（SIE）宣布，PlayStation 周邊設備「FlexStrike 格鬥搖桿控制器」將於2026年8月6日正式推出，並自6月12日起於指定銷售通路開放預購，建議零售價為新台幣6580元。
對於《快打旋風》、《鐵拳》等格鬥遊戲玩家來說，FlexStrike 無疑是 PlayStation 近年最受矚目的周邊之一。作為SIE首款官方設計的格鬥搖桿控制器，FlexStrike 支援 PS5 與 PC 平台，可透過有線及無線方式連接，也支援PlayStation Link 低延遲無線技術，讓玩家擁有更多元的遊玩選擇。
首款格鬥搖桿控制器登場 無線喇叭同步亮相
FlexStrike內建充電電池，並隨附專屬斜背攜帶收納盒。官方公開的試玩報告指出，產品採用較低矮的人體工學機身設計，可放置於桌面或腿上操作，底部也加入防滑材質，提升遊玩時的穩定性。
此外，FlexStrike 還提供方形、圓形與八角形三種可更換擋板，玩家可透過磁吸式背蓋快速更換，依照不同遊戲與個人習慣調整操作手感。官方表示，透過 PlayStation Link 連線時，最低可達4毫秒超低延遲表現，兼顧一般玩家與競技賽事需求。
除了FlexStrike之外，SIE也同步公開旗下首款無線喇叭「PULSE Elevate」。PULSE Elevate 支援PS5、PC、Mac、PlayStation Portal 遙控遊玩機以及智慧型手機，透過PlayStation Link提供低延遲、無損音訊傳輸體驗。
根據官方試玩內容，產品採用平面振膜單體技術，並支援AI強化降噪功能與最高12小時電池續航，可在遊戲、音樂與通話之間無縫切換。目前PULSE Elevate的建議售價與預購資訊尚未公布，官方表示將於日後公開更多消息。
FlexStrike 發售當天 《漫威鬥魂》同步開打
FlexStrike上市當天也將迎來PlayStation Studios與Marvel Games合作格鬥新作《漫威鬥魂（MARVEL Tōkon: Fighting Souls）》同步推出。
《漫威鬥魂》PS5實體版將於6月12日起開放預購，建議零售價為新台幣1790元；數位版目前已於PS Store、Steam及Epic Games Store開放預購，提供標準版、數位豪華版與終極版等版本供玩家選擇。
🟡 FlexStrike 格鬥搖桿控制器資訊
📌發售日期：2026年8月6日
📌預購日期：2026年6月12日
📌建議售價：新台幣6580元
📌支援平台：PS5、PC
📌連線方式：有線、PlayStation Link無線連線
🟡《漫威鬥魂》PS5實體版資訊
📌預購日期：2026年6月12日
📌建議售價：新台幣1790元
📌發售日期：2026年8月6日
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FlexStrike內建充電電池，並隨附專屬斜背攜帶收納盒。官方公開的試玩報告指出，產品採用較低矮的人體工學機身設計，可放置於桌面或腿上操作，底部也加入防滑材質，提升遊玩時的穩定性。
此外，FlexStrike 還提供方形、圓形與八角形三種可更換擋板，玩家可透過磁吸式背蓋快速更換，依照不同遊戲與個人習慣調整操作手感。官方表示，透過 PlayStation Link 連線時，最低可達4毫秒超低延遲表現，兼顧一般玩家與競技賽事需求。
根據官方試玩內容，產品採用平面振膜單體技術，並支援AI強化降噪功能與最高12小時電池續航，可在遊戲、音樂與通話之間無縫切換。目前PULSE Elevate的建議售價與預購資訊尚未公布，官方表示將於日後公開更多消息。
FlexStrike 發售當天 《漫威鬥魂》同步開打
FlexStrike上市當天也將迎來PlayStation Studios與Marvel Games合作格鬥新作《漫威鬥魂（MARVEL Tōkon: Fighting Souls）》同步推出。
《漫威鬥魂》PS5實體版將於6月12日起開放預購，建議零售價為新台幣1790元；數位版目前已於PS Store、Steam及Epic Games Store開放預購，提供標準版、數位豪華版與終極版等版本供玩家選擇。
🟡 FlexStrike 格鬥搖桿控制器資訊
📌發售日期：2026年8月6日
📌預購日期：2026年6月12日
📌建議售價：新台幣6580元
📌支援平台：PS5、PC
📌連線方式：有線、PlayStation Link無線連線
🟡《漫威鬥魂》PS5實體版資訊
📌預購日期：2026年6月12日
📌建議售價：新台幣1790元
📌發售日期：2026年8月6日