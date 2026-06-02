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世界籃壇迎來最震撼的球鞋市場大洗牌！金州勇士隊當家超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），正式宣布轉投中國知名運動品牌「李寧（LI-NING）」的懷抱。根據美國權威媒體《ESPN》報導，雙方已正式簽下一紙長達10年的歷史級合約，為這場歷時數個月的「咖哩品牌爭奪戰」劃下驚人句點。消息指出，柯瑞在評估各大品牌期間，因親自試穿了巴特勒（Jimmy Butler）與韋德（Dwyane Wade）的李寧簽名鞋，獲得極佳的實戰體驗，成為最終決定定下來的關鍵原因。這項跨國性的重磅簽約消息一出，立刻在各大社群平台引發網友與球迷的瘋狂熱議。由於柯瑞在全球擁有無與倫比的現象級高人氣，許多運動鞋迷紛紛看好這次合作，認為這將是繼傳奇球星韋德之後，李寧在籃球市場上的最大勝仗。就有資深網友分析指出：「柯瑞簽李寧確實是很好的選擇，韋德簽李寧有了經典的韋德之道系列，柯瑞的人氣還在韋德之上，估計又有一個長盛不衰的系列要誕生了！」網友更預測，柯瑞系列未來涵蓋的產品與周邊範圍，在強大商業價值的加持下，絕對會比當年的韋德更加龐大，大讚這根本是「強強聯手」的典範。此外，大批球迷也對大谷、柯瑞等巨星近年頻頻跳脫傳統大廠（如 Nike、Adidas）的建制感到驚奇。對於外媒爆料柯瑞是因為試穿了吉米·巴特勒的現役球鞋後大受感動才決定加盟，網友也紛紛幽默調侃：不過，網路上也出現了不同的疑惑與擔憂聲音。部分習慣西方傳統大牌的球迷忍不住發問：而對於更多球鞋收藏家與實戰黨而言，大家最擔心的莫過於未來「Curry 系列」的定價策略。許多網友紛紛哀號，過去李寧的高階旗艦鞋款定價就已經相當不菲，如今迎來籃壇流量密碼柯瑞，未來的炒鞋風氣恐怕會更加瘋狂，不少人無奈表示：柯瑞的加入，無疑讓李寧在國際舞台上的競爭力直接飆升至全新維度。這位歷史三分球王究竟會在全新的 10 年大約中，與新東家激盪出怎樣的簽名鞋火花，全球的「咖哩粉」與鞋迷們都已經迫不及待。