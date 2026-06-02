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若有規劃在日本搭乘當地國內線的旅客注意了！日本全日空（ANA）將從今年7月1日起調整乘客隨身個人物品（例如手提包和背包）大小限制，將原先的三邊尺寸規定稍微縮小，以確保物品能放在座位前座下方。根據全日空最新發布的公告，自2026年7月1日起，全日空集團營運的國內線航班，個人隨身物品尺寸限制為「40公分 x 30公分 x 20公分或以下」。為了確保順利登機、以及提升機上安全，降低行李掉落造成傷害的風險，請各位旅客了解並配合規定。全日空提到，可攜帶進入機艙的行李，以個人物品1件（例如手提包、肩背包等）＋隨身行李1件為限，合計最多2件（總重量10公斤以內）。個人物品的尺寸須以能夠收納於前方座位下方為原則。隨身行李除了必須符合規定的尺寸與重量外，還必須是旅客本人能夠自行放置到頭頂置物櫃中的大小與重量。過去全日空以「能夠收納於前方座位下方的大小」來描述，如今則改為明確的數字規範，未來將採取更嚴格的管理方式。今後不僅是件數，連尺寸與重量都將受到管理。日媒中日新聞指出，其嚴格程度已接近廉航標準，這次明文規定的背景，是日本主要航空公司所屬的定期航空協會於3月公布、並自4月起實施的統一指導方針。此舉是為了配合業界統一規範，以確保機艙安全、防止因行李收納問題引發糾紛，並維持航班準點運行。這項消息已引起旅客、商務人士以及部分追星族的高度關注。在X上也引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示：「既然要訂規則，就應該徹底執行」、「體積較大的伴手禮該怎麼辦？如果管得太嚴，銷售額可能會下滑」、「有些追星應援包已經超過限制了...」。