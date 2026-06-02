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▲李珠珢（右）穿小可愛、搭配極短真理褲熱舞，意外掀起兩派網友的論戰。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

韓籍啦啦隊女神李珠珢在30日的中場舞上，穿著細肩帶白色小可愛、搭配深藍色極短真理褲熱舞，火辣表演吸引場邊球迷拿出手機、相機直盯著她狂拍。而這個畫面也在網路瘋傳，讓不少韓國網友都看傻眼直呼：「根本沒人關心棒球。」李珠珢在30日與李雅英合作帶來精彩的中場舞表演，只見她上半身穿著白色小可愛、下半身搭配超短真理褲，甚至短到裡面的安全褲都露出一大截，火辣表演讓人直噴鼻血。其中，有網友分享從對面角度拍攝的影片，只見場邊幾乎所有球迷，都直直盯著兩人，還直接拿出相機及手機狂拍。該視角的影片也迅速在網路瘋傳，傳到韓國後，還引來部分韓國網友的不滿，「這跟棒球應援有什麼關係嗎？」、「美國啦啦隊是呈現健康美，韓國啦啦隊是頹廢美嗎？水準差很多」、「應援文化怎麼變成這樣，後面的攝影機也太可怕。」事實上，李珠珢的這段演出在台灣也掀起兩派爭論，有人大讚她性感又可愛，還直呼是來台後最有誠意中場表演。但另一派則認為，球賽現場也可能會有未成年、甚至小朋友觀賽，這樣的表演尺度似乎有點過大，討論度不斷。