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民進黨立委吳沛憶近日踢爆，台北市長蔣萬安在議會接受質詢時，面前擺放的iPad會即時跳出講稿，而幕後操刀的正是台北市政府研考會主委殷瑋，引爆政壇熱議，蔣萬安更因此被名嘴吳靜怡吐槽是「蔣稿機」。對此，殷瑋也揪出民進黨秘書長徐國勇、綠委林楚茵都曾放iPad的鐵證，反酸吳沛憶：「妳果然是自己人！」針對相關指控，殷瑋昨（1）日下午在台北市議會受訪時表示，吳沛憶顯然是沒有當過行政官員，「誰在備詢的時候，面對像吳沛憶這麼優秀的民意代表質詢的時候，有任何的心力可以去看任何其他的資料？或者是任何的提示？」同時也強調，行政首長在面對議員質詢時，本來就是即問即答的形式。不僅如此，殷瑋今日也在臉書發出一支影片，當中秀出了徐國勇過往在備詢時，大方地在面前擺出iPad的畫面；此外，林楚茵更是曾被網友抓包，在立法院用iPad看愛奇藝。這讓殷瑋不禁吐槽：「一句話就打爆徐國勇、林楚茵！沛憶，我就知道妳果然是自己人。」