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聖安東尼奧馬刺隊22歲的法國「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在生涯第三季便展現恐怖主宰力，率領聖安東尼奧馬刺強勢挺進2026年NBA總冠軍賽。正當全美籃壇為之瘋狂之際，大洋彼岸的中國少林寺也傳來溫馨祝賀。去年夏天曾親自指導文班亞馬修行的少林寺延安師父，特別在社群媒體上發文為愛徒打氣，感性地寫下：「恭喜馬刺，祝賀文班！制心一處，無事不辦！總決賽加油！」意外揭開這位超級新星與東方禪武之間的深厚淵源。延安師父這段充滿禪意的文字一經曝光，隨即在網路上引發廣大球迷與武術愛好者的熱烈討論，不少球迷紛紛驚呼：「原來斑馬在西區決賽展現的大心臟，背後有少林神功在撐腰！」這位延安師父俗名方崇偉，是少林寺第34代俗家弟子。他長期致力於推廣少林武學，近年更積極推動少林功夫的國際化發展，大膽嘗試將東方武術的核心理念與現代職業運動訓練進行深度結合，而文班亞馬正是他近年最得意的國際大弟子。回顧2025年夏天，文班亞馬為了在高強度、高壓力的NBA賽場上尋求突破，專程前往中國少林寺展開為期13天的閉關修行。在延安師父的親自調教下，文班亞馬每日進行高強度的基本功、禪修與身心調整。這套跨界訓練不僅旨在協助他提升224公分長人所需的身體協調性，更在精神層面大幅強化了他的賽場專注力與心理穩定度。根據中國媒體報導，文班亞馬在閉關期間展現出極高的天賦與悟性，除了身心訓練，更針對其高大身軀進行了中醫與氣血上的調理。在修行結束前，他順利通過了少林寺內部的嚴格考核，正式獲頒「少林一段」資格，成為NBA歷史上首位取得少林武術段位認證的職業籃球員，這段跨越東西方的師徒情誼，也為總冠軍賽增添了一抹溫暖的傳奇色彩。