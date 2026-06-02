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韓國演員金秀賢自從去年捲入各項爭議後演藝事業全面停擺，關於他是否能復出，經紀公司目前抱持著非常謹慎的態度，內部依然在審慎評估重新出發的時機點。金秀賢的法律代理人高相祿律師於昨（1）日受邀登上廣播節目，對外公開金秀賢的最新現況，律師特別強調，比起急著宣布重啟演藝活動或接拍新作品，現在對金秀賢來說，最關鍵也最優先的任務是好好修復受創的心靈，先讓日常生活與名譽步上正軌。高相祿律師進一步說明目前的司法進度，為了捍衛清白，金秀賢方已經對當初惡意散播謠言的網路節目《橫豎研究所》代表金世義等人正式提起法律訴訟。律師透露，警方和檢方目前掌握的搜查令申請書厚達30多頁，真相很快就會水落石出。金秀賢在去年遭到多項指控，當時爆料指出他曾與已故女星金賽綸在未成年時期交往，同時還面臨了被施壓償還債務的嚴重疑雲。金秀賢在同年3月大動作召開記者會，澄清自己從未在對方未成年時談戀愛，甚至公開質疑遺屬拿出來的部分證據根本是故意偽造的，全面否認所有爆料內容。種種指控在當時對金秀賢的演藝形象造成了毁滅性的打擊，高相祿律師痛心地表示，金秀賢在過去這段時間遭遇了殘忍的網路犯罪攻擊，個人的名譽和人格尊嚴幾乎在網路上被徹底抹殺。因此律師團與經紀公司一致認為，在真相完全水落石出之前，必須把時間先留給演員進行心理重建。至於外界非常關注的巨額損害賠償問題，雖然先前傳出涉及高達300億韓元（約6.2億台幣）的求償金額，但律師呼籲大眾不要只把焦點放在冰冷的數字上。高相祿律師表示，隨著法律調查讓真相一步步大白，現在最需要的，是希望整體社會大眾能夠用溫暖友善的視線重新接納金秀賢，讓他可以早日回到正軌。