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金溥聰揭蕭旭岑「捧現金」照片推升輿論

「挺蕭王反擊」獲達42.7%的聲量

馬英九基金會財務風波延燒，前總統馬英九的前幕僚、前國安會秘書長金溥聰曝光前基金會執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑手捧台商百萬捐款燦笑的照片，更否認馬英九傳出肢體攻擊前執行長王光慈的傳言，但王光慈的母親仍透過手寫長信出面指控馬英九霸凌，而馬英九也對蕭旭岑、王光慈提告侵占與背信。針對整起事件，TPOC台灣議題研究中心昨（1）日指出，跟「金馬派」相比，「挺蕭王」一方聲量目前居於優勢。TPOC昨指出，馬英九基金會風波在5月下旬聲量明顯升溫，自基金會5月22日釋出馬英九寫毛筆字的影片，試圖證明馬英九未失智，推升當日聲量至6.7萬則；5月25日金溥聰召開記者會，指控王光慈收取對岸捐款，並公布蕭旭岑與台商捧現金合照，加上金溥聰哽咽發言，引爆正反評價，聲量衝上7.1萬則高峰；再到5月29日基金會正式提告蕭旭岑、王光慈背信與侵占，蕭旭岑則宣稱「若有不法」將辭國民黨副主席，並稱2024年後基金會怕被民進黨查水表，將當日聲量推升至4.3萬則。而根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，近兩週（5月17日至5月31日）數據顯示，針對馬英九提告後的網路風向數據來看，在「支持金馬」的討論主題中，凝聚了26.7%的聲量，當中包括8.8%「認為蕭王到處放話混淆視聽」、6.5%「支持馬提告釐清真相」、5.8%「質疑基金會三人調查小組的公信力」及5.6%「認為告到底才能捍衛清白」。另一方面，「挺蕭王反擊」的主題則累計高達42.7%的聲量，包括18.9%「認為提告跳過董事會不合理」、8.5%「認為馬個人不能代表基金會」以及8.3%輿論「認為馬英九失智被利用」，暴露出公眾不僅質疑提告跳過董事會的正當程序，也傾向認為馬英九失智、且背後是有心人士在操縱。而隨著王光慈母親發文控訴，另外還有7%討論「支持王光慈也提告霸凌」，讓這場風波逐漸失焦，演變成一場「親信叛亂」與「假傳聖旨」的輿論鬧劇。值得注意的是，TPOC分析表示，，儘管雙方陣營互撕激烈，仍有23.5%的聲音主張「提告後就靜待司法」，呼籲事件應交由法律途徑定奪；另有6.9%的言論則指出「提告等於送槍給民進黨」。顯見群眾的討論焦點已從基金會風波延伸至政黨大局，認為藍營內鬨歹戲拖棚，最終恐讓綠營乘虛而入。