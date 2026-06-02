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近期毒駕頻傳，引起社會關注。而交通部長陳世凱今（2）日說明，交通部完成毒駕修法規劃，針對汽車毒駕最高罰鍰從3萬提高至12萬、機車則從1萬5調高至9萬，只要確認施用毒品，即便沒有駕車，也會有吊銷、吊扣駕照的處分。另外，針對乘客的共同責任，若明知駕駛吸毒但能搭車的成年人，最高可罰1萬5千元；相關修法草案預計1個月內送政院審查。對於毒駕事件，陳世凱今日受訪時說明，除了毒駕駕駛本身的處分調高，對於乘客的共同責任也會加重，若知道駕駛已經吸毒還駕車者，乘客同樣有共同責任，最高可罰1萬5千元。陳世凱說，未來針對汽車毒駕駕駛人，初犯會從現行3萬元提高至12萬元；機車則是從1萬5提高至9萬元，且可累加、無上限。至於駕照部分，陳世凱表示，即便沒有駕車行為，未來吸毒確認的吸毒者，即使還沒有駕車行為，也會直接吊銷駕駛執照，。對於《道路交通管理處罰條例》相關修正時程，陳世凱說，今年6月、也就是1個月內會送到行政院進行修法程序，後續轉送立院進行，待程序走完就會馬上執行，因此愈快審核完，就愈快實施，預計年底前可施行罰則。