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T-34C欠缺彈射椅 安全性受質疑

漢翔曾提初教機「國機國造」說帖

自製成本高、外購違「國機國造」 空軍陷入兩難

▲美國空軍T-6A德州佬教練機。（圖／美國空軍）

高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機今（2）日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2飛行員殉職。由於T-34C教練機自1985年服役至今，發生13起重大飛安事故，造成12名飛行員與5名地面民眾喪生，儘管T-34C未達使用壽限，但由於欠缺逃生用彈射椅、面臨消失性商源、儀器設備過時等問題，T-34C教練機是否該提前汰換，若汰換要以國造或外購教練機都令空軍傷透腦筋。T-34初級教練為美國比奇公司研製，空軍共採購49架自1984年開始交付空軍，迄今已服役已超過40年，現為飛訓部基礎飛行訓練，擔負空軍培育飛官的重責大任。2010年1月與12月接連發生T-34墜毀意外，造成4名飛官殉職，當時已有立委質疑T-34欠缺基本的逃生用彈射座椅，讓飛行員遇到危急狀況時無法立即彈射逃生，只能打開艙門再跳傘逃生，或是只能緊急迫降，在低空失速時幾乎沒有容錯與求生空間。另外，T-34C教練機雖然為基礎飛行訓練用機，但採購時間為1980年代中期，當時空軍主力戰機為F-104與F-5E/F戰機，這兩款戰機為1950、1960年代設計的產品，因此T-34C在當時仍能滿足初級教練機訓練用途。但是到了1990年代空軍陸續引進法製幻象2000戰機、美製F-16A/B戰機，以及國產的IDF經國號戰機，傳統儀表已無法與現代戰機數位座艙銜接，也缺乏現代戰機具備的數位飛控系統訓練設備，且空軍開始準備引進更先進的F-16V戰機，更顯得T-34C跟不上新一代戰機訓練需求。更糟的是，製造商已於1990年代停產T-34C教練機，美軍也早用T-6A「德州佬II式」（T-6 Texan II）初級教練機取代T-34C教練機，讓T-34面臨消失性商源與高訓練風險。針對此次T-34C教練機墜毀，由於漢翔也是T-34教練機的維保廠商，因此低調表示不允評論，交由空軍調查。不過，漢翔曾經向空軍提出說帖，爭取下一代初級教練機訂單。2024年1月漢翔提出說帖指出，新式初教機已由中科院及漢翔公司先期投入，完成第一階段設計。若政府能啟動自研自製專案，將可展開第二階段細部設計，並於3年後（2026年）首飛、2029年後開始量產，可符合空軍2033年開始換裝需求。空軍向漢翔訂購的66架勇鷹高教機預計2026年全案結束生產，為了避免回到幫外商代工、空軍維修的老路，漢翔工會也提出相關政策訴求，包括立即啟動T-34C後續初教機成案規劃，確保飛行訓練體系無縫接軌、優先採取國機國造模式，提升國防自主與關鍵技術掌握能力、將國防預算留在台灣，創造本土就業與供應鏈發展機會、結合產官學研資源，打造完整航太產業生態系，提升國際競爭力。漢翔強調，打造45架初教機評估約需215億，相較於全數外購，國造雖初期建案成本稍高，但在25年的壽期操作與維護成本上，總體效益更划算，還能創造近390億元的國內產業經濟與就業擴張效益。針對新一代初教機籌獲，空軍陷入兩難。就以成本來看，建案初期成本國產約215億、全壽期成本約520億；外購初期成本約189億、全壽期成本約529億。短期內來看，外購符合經濟效益，長期來看國產教練機較划算，但據了解，根據空軍花686億向漢翔採購勇鷹高教機經驗來看，空軍認為使用效果不如預期，尤其勇鷹高教機妥善率受到詬病。審計部檢視發現，勇鷹高教機從2021年11月交機至2024年10月16日查核日止，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。更糟的是，飛機的心臟發動機故障高達148次，影響飛機妥善。2025年1月更罕見發生勇鷹高教機雙發動機同時失效，墜毀於台東外海。反觀國際現貨市場上，不乏發展成熟初教機，例如瑞士授權美國生產的T-6A「德州佬II式」(原型為瑞士皮拉圖斯公司的 PC-9)、巴西EMB-314「超級大嘴鳥」（Super Tucano）、韓國KT-1「雄蜂」（Woongbee）、德國G 120TP初教機等。上述初級教練機都具備高可靠性與低操作成本，空軍若外購就不必冒研發失敗、交機延宕等風險。但是民進黨政府自2016年上台後強調國防自主，更把國機國造列為政績大內宣，若空軍買國外教練機，恐違背國機國造政策，讓空軍陷入難題。空軍過去10年期間，因為升級IDF經國號戰機、F-16V戰機與勇鷹高教機採購產生預算排擠，非第一線作戰飛機並未列為優先汰舊換項目，國防部長顧立雄去年10月在立院受訪被問到初教機國機國造是否可能復活？他表示，初教機未達服役年限，空軍評估再決定適當的籌購方式。但面對T-34C機隊持續老化、事故不斷，硬體與逃生設備早不符現代戰場飛行員訓練需求，民進黨政府提高國防預算，更宣示2030年國防預算要達到GDP 3%，空軍也該拋棄「勤儉建軍」思維，提早規劃下一代初教機，以保障培養不易的飛官生命安全。