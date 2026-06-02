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台灣職籃TPBL總冠軍賽進入高潮，關鍵的第五戰今（2）日晚間即將在台中洲際迷你蛋點燃戰火。陷入1比3落後、面臨退無可退絕境的地主福爾摩沙夢想家，在賽前卻接到極其沉重的打擊——主力核心洋將霍爾曼因右手掌骨骨折，宣布總冠軍賽剩餘賽事全數報銷。另一方面，握有聽牌絕對優勢、今晚力拚在客場封王的新北國王，則在登錄名單大膽出奇招，首度撤下總冠軍系列賽表現優異的杰倫，改派奇兵飛米上陣。對於今晚必須全力延長戰線的夢想家而言，陣中得分王霍爾曼的缺陣無疑是晴天霹靂。霍爾曼在第四戰第三節的激烈對抗中傷及右手，賽後經過精密檢查，確認為右手掌骨骨折，後續將立即安排手術進行固定，也宣告他的球季提前畫下句點。霍爾曼在總冠軍賽前4戰場均能瘋狂轟下20.3分、8籃板、3助攻、1抄截與1阻攻，攻防兩端都是夢想家的靈魂人物。在他缺席後，教練團今晚派出的洋將配置為班提爾、湯普金斯，搭配先前遭遇臉部撕裂傷、今晚仍必須頂著傷痛持續血戰的禁區神盾高柏鎧，試圖以殘兵陣容在自家主場抵擋國王隊的封王攻勢。以例行賽第五種子一路強勢逆襲、展現衛冕軍強大心理素質的新北國王，目前在七戰四勝制中以3比1領先，距離連霸拋下黃色彩帶僅差最後一勝。在前一場靠著奧帝關鍵罰球、以3分之差險勝聽牌後，國王今日卻出乎所有人預料，在登錄名單大膽變陣。國王決定讓總冠軍賽前4戰場均狂飆24.3分、4.8籃板、4.3助攻，幾乎已經把總冠軍賽MVP視為囊中物的超級砍將杰倫高掛免戰牌；取而代之的是在冠軍系列賽前4場「完全沒有上場過」的秘密武器飛米。國王今晚將由飛米、沃許本與奧帝組成全新的洋將三塔陣容，大膽在客場測試全新化學效應。面臨主力報銷、戰力嚴重受損的夢想家，今晚能否在洲際迷你蛋靠著本土與其餘洋將撕心裂肺的防守，強行將戰線拉回新北？還是變陣出擊、經驗值滿點的國王會一舉在台中客場登頂，蟬聯職籃最高榮耀？這場 G5 世紀大戰勢必精彩可期。