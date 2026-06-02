去年剛奪下金曲獎最佳原民語歌手獎、現年 43 歲的歌后姑慕．巴紹（Kumu Basaw），在社群證實自己於今年 4 月中旬確診乳癌二期（2B期）並公開剃髮抗癌影片。面對女性隱形殺手威脅，究竟什麼是 2B 期？2B治癒率有多高？本篇衛教大補帖將針對大眾關心的乳癌成因、致命前兆、凶猛的三陰性乳癌型別，以及政府提供的免費篩檢權益，一次為您完整解答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 什麼是「乳癌 2B」？2B治癒率與存活率大公開
金曲歌后姑慕．巴紹所確診的乳癌 2B 期，仍屬於「早期乳癌」的範疇。符合以下兩種情況之一，即判定為 2B 期：

  • 腫瘤 2～5 公分，且癌細胞已轉移至 1～3 顆同側腋下淋巴結。
  • 腫瘤大於 5 公分，但尚未發生淋巴結轉移。
專家強調，2B 階段的癌細胞「尚未遠端器官轉移」，治癒成效非常驚人。從台灣癌症登記報告的 5 年存活率數據來看，早期的治癒率表現如下：

乳癌臨床分期 腫瘤與淋巴轉移特徵 5年存活率（治癒率）
第零期 (原位癌) 癌細胞侷限在乳腺內，無淋巴轉移。 > 99.9%
第一期 腫瘤小於 2 公分，無或極微小淋巴轉移。 > 99.9%
第二期 (含2B) 腫瘤2~5公分伴隨1~3顆淋巴轉移，或大於5公分無轉移。 95.6%
第三期 腫瘤大於 5 公分且淋巴轉移嚴重，或侵犯胸壁。 81.0%
第四期 癌細胞已遠端轉移至骨骼、肺、肝或大腦。 39.3%
🟡 拆解女性隱形殺手！核心成因與 6 大惡性前兆
當乳腺管或乳小葉細胞異常增生，便會演變為乳癌。常見的成因與高風險因子包含體型肥胖、吸菸飲酒、有乳癌家族史、具遺傳性 BRCA 基因突變、高齡產婦或未曾生育哺乳、初經早（<11歲）或停經晚（>55歲）者
由於早期乳癌通常無痛，女性應密切注意以下 6 大惡性前兆：

  1. 異常腫塊： 乳房或腋下摸到硬塊，且按壓時通常不會痛。
  2. 乳頭分泌物： 乳頭出現不正常分泌物或微量出血。
  3. 外觀變形： 乳房突然變形、兩側乳頭高低不一。
  4. 皮膚橘皮化： 皮膚變薄、紅腫、潰爛或出現橘皮樣凹陷。
  5. 乳頭凹陷： 本來正常的乳頭突然往內縮。
  6. 淋巴腺腫大： 腋下淋巴腺出現明顯腫塊。
▲透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率。(示意圖／NOWNEWS 資料照)
▲透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率。(示意圖／NOWNEWS 資料照)
🟡 把握黃金治療期！免費篩檢補助條件
為了將防線前移，國民健康署目前提供每 2 年 1 次免費的「乳房X光攝影檢查」，能揪出無症狀的微小鈣化點。符合以下免費篩檢條件的女性，請務必攜帶健保卡定期受檢：

  • 條件一： 45 歲至 69 歲的女性。
  • 條件二： 40 歲至 44 歲且具乳癌家族史（二等親內如祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾罹癌）的女性。 
💡 補充知識：什麼是「三陰性乳癌」？
它是指 ER、PR、HER2 三種受體皆為陰性的乳癌型別，好發於 40 歲以下女性。因缺乏標靶攻擊目標，傳統荷爾蒙與標靶藥物無效，復發風險主要集中在術後 1～3 年內，目前臨床治療以化學治療與新型免疫療法為主。 

資料來源：台北榮總乳房醫學中心癌症希望基金會

相關新聞

只是路邊挪機車！50歲婦腰椎竟骨折　醫揭：乳癌療後這危機飆2倍

許維恩誤PO露點照急刪！罹乳癌後心境變了　自嘲：原來我這麼自在

乳癌、大腸癌年輕化恐和發炎有關！醫點名少碰2類食物改吃魚肉

朱芯儀挺過乳癌過40歲生日！走過生死看懂5件事　點名老公衛斯理

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...