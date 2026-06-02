去年剛奪下金曲獎最佳原民語歌手獎、現年 43 歲的歌后姑慕．巴紹（Kumu Basaw），在社群證實自己於今年 4 月中旬確診乳癌二期（2B期）並公開剃髮抗癌影片。面對女性隱形殺手威脅，究竟什麼是 2B 期？2B治癒率有多高？本篇衛教大補帖將針對大眾關心的乳癌成因、致命前兆、凶猛的三陰性乳癌型別，以及政府提供的免費篩檢權益，一次為您完整解答。
🟡 什麼是「乳癌 2B」？2B治癒率與存活率大公開
金曲歌后姑慕．巴紹所確診的乳癌 2B 期，仍屬於「早期乳癌」的範疇。符合以下兩種情況之一，即判定為 2B 期：
🟡 拆解女性隱形殺手！核心成因與 6 大惡性前兆
當乳腺管或乳小葉細胞異常增生，便會演變為乳癌。常見的成因與高風險因子包含體型肥胖、吸菸飲酒、有乳癌家族史、具遺傳性 BRCA 基因突變、高齡產婦或未曾生育哺乳、初經早（<11歲）或停經晚（>55歲）者。
由於早期乳癌通常無痛，女性應密切注意以下 6 大惡性前兆：
🟡 把握黃金治療期！免費篩檢補助條件
為了將防線前移，國民健康署目前提供每 2 年 1 次免費的「乳房X光攝影檢查」，能揪出無症狀的微小鈣化點。符合以下免費篩檢條件的女性，請務必攜帶健保卡定期受檢：
它是指 ER、PR、HER2 三種受體皆為陰性的乳癌型別，好發於 40 歲以下女性。因缺乏標靶攻擊目標，傳統荷爾蒙與標靶藥物無效，復發風險主要集中在術後 1～3 年內，目前臨床治療以化學治療與新型免疫療法為主。
台北榮總乳房醫學中心、癌症希望基金會
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金曲歌后姑慕．巴紹所確診的乳癌 2B 期，仍屬於「早期乳癌」的範疇。符合以下兩種情況之一，即判定為 2B 期：
- 腫瘤 2～5 公分，且癌細胞已轉移至 1～3 顆同側腋下淋巴結。
- 腫瘤大於 5 公分，但尚未發生淋巴結轉移。
|乳癌臨床分期
|腫瘤與淋巴轉移特徵
|5年存活率（治癒率）
|第零期 (原位癌)
|癌細胞侷限在乳腺內，無淋巴轉移。
|> 99.9%
|第一期
|腫瘤小於 2 公分，無或極微小淋巴轉移。
|> 99.9%
|第二期 (含2B)
|腫瘤2~5公分伴隨1~3顆淋巴轉移，或大於5公分無轉移。
|95.6%
|第三期
|腫瘤大於 5 公分且淋巴轉移嚴重，或侵犯胸壁。
|81.0%
|第四期
|癌細胞已遠端轉移至骨骼、肺、肝或大腦。
|39.3%
當乳腺管或乳小葉細胞異常增生，便會演變為乳癌。常見的成因與高風險因子包含體型肥胖、吸菸飲酒、有乳癌家族史、具遺傳性 BRCA 基因突變、高齡產婦或未曾生育哺乳、初經早（<11歲）或停經晚（>55歲）者。
由於早期乳癌通常無痛，女性應密切注意以下 6 大惡性前兆：
- 異常腫塊： 乳房或腋下摸到硬塊，且按壓時通常不會痛。
- 乳頭分泌物： 乳頭出現不正常分泌物或微量出血。
- 外觀變形： 乳房突然變形、兩側乳頭高低不一。
- 皮膚橘皮化： 皮膚變薄、紅腫、潰爛或出現橘皮樣凹陷。
- 乳頭凹陷： 本來正常的乳頭突然往內縮。
- 淋巴腺腫大： 腋下淋巴腺出現明顯腫塊。
為了將防線前移，國民健康署目前提供每 2 年 1 次免費的「乳房X光攝影檢查」，能揪出無症狀的微小鈣化點。符合以下免費篩檢條件的女性，請務必攜帶健保卡定期受檢：
- 條件一： 45 歲至 69 歲的女性。
- 條件二： 40 歲至 44 歲且具乳癌家族史（二等親內如祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾罹癌）的女性。
它是指 ER、PR、HER2 三種受體皆為陰性的乳癌型別，好發於 40 歲以下女性。因缺乏標靶攻擊目標，傳統荷爾蒙與標靶藥物無效，復發風險主要集中在術後 1～3 年內，目前臨床治療以化學治療與新型免疫療法為主。
台北榮總乳房醫學中心、癌症希望基金會