輝達（NVIDIA）近日招募簡報設計師（PowerPoint Presentation Graphic Designer），工作內容涵蓋PowerPoint設計、品牌故事視覺化及高階主管簡報製作，甚至有機會參與AI、自駕車、機器人與電競等重大發表會，最高年薪上看新台幣649萬元，還可遠距上班。輝達高薪職缺曝光後，立即引起熱議，應徵條件也隨之出爐，讓不少文組人感到心動不已。
文組人注意！輝達公開徵「簡報設計師」 年薪最高649萬
輝達近期公開釋出職缺「簡報設計師」，讓不少文組人才眼睛一亮。該職位隸屬於行銷團隊，並開放遠距工作，主要負責透過視覺設計傳達品牌理念與產品故事。
根據職缺內容說明，簡報設計師需與創意總監、藝術指導、平面設計師、文案人員、客戶經理及公司高階主管密切合作，運用既有模板、攝影素材、插畫及圖像設計簡報與行銷內容，協助品牌溝通與活動呈現。未來甚至有機會參與AI、自駕車、機器人、電競等重要產品發表會或大型活動的主題演講設計工作。
那麼薪資待遇是如何呢？根據輝達公告，Level 3職級年薪介於10萬至16萬6750美元之間，約合新台幣310萬至520萬元；Level 4職級則介於13萬2000美元至20萬7000美元，折合約新台幣410萬至649萬元，另外還可能享有股權及其他福利。
輝達「簡報設計師」門檻、工作條件曝光
在能力條件方面，應徵者需具備至少5年以上使用PowerPoint或Google Slides製作品牌視覺簡報的經驗，並能提供包含資訊圖表、插圖、數據圖表、影像合成等相關作品集。此外，也必須熟悉Adobe Creative Cloud工具，包括InDesign、Illustrator及Photoshop等軟體。
學歷部分則要求擁有平面設計或相關領域的藝術學士、理學學士、藝術碩士學位，或具備同等專業經驗。換句話說，該職位並不要求工程或資訊背景，而是更重視視覺傳達、設計能力與品牌敘事技巧。
不過，職缺介紹明確指出，應徵者需能適應長時間工作，包括夜間及周末加班，尤其在大型活動與產品發表前後，工作強度可能進一步提高。同時也必須具備在高壓環境下維持冷靜與高效率的能力。
黃仁勳曾提到，未來世界需要的不只是技術人才，還需要能夠理解資訊、整合觀點並說出好故事的人。如今即使不是理工背景，也有機會透過設計、創意與溝通能力進入輝達工作，在全球頂尖科技企業找到屬於自己的舞台，文組人若有興趣不妨挑戰看看吧！
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輝達近期公開釋出職缺「簡報設計師」，讓不少文組人才眼睛一亮。該職位隸屬於行銷團隊，並開放遠距工作，主要負責透過視覺設計傳達品牌理念與產品故事。
根據職缺內容說明，簡報設計師需與創意總監、藝術指導、平面設計師、文案人員、客戶經理及公司高階主管密切合作，運用既有模板、攝影素材、插畫及圖像設計簡報與行銷內容，協助品牌溝通與活動呈現。未來甚至有機會參與AI、自駕車、機器人、電競等重要產品發表會或大型活動的主題演講設計工作。
輝達「簡報設計師」門檻、工作條件曝光
在能力條件方面，應徵者需具備至少5年以上使用PowerPoint或Google Slides製作品牌視覺簡報的經驗，並能提供包含資訊圖表、插圖、數據圖表、影像合成等相關作品集。此外，也必須熟悉Adobe Creative Cloud工具，包括InDesign、Illustrator及Photoshop等軟體。
學歷部分則要求擁有平面設計或相關領域的藝術學士、理學學士、藝術碩士學位，或具備同等專業經驗。換句話說，該職位並不要求工程或資訊背景，而是更重視視覺傳達、設計能力與品牌敘事技巧。
黃仁勳曾提到，未來世界需要的不只是技術人才，還需要能夠理解資訊、整合觀點並說出好故事的人。如今即使不是理工背景，也有機會透過設計、創意與溝通能力進入輝達工作，在全球頂尖科技企業找到屬於自己的舞台，文組人若有興趣不妨挑戰看看吧！