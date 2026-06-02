我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市議員詹江村昨日揭露，市長張善政到學校出席畢典遭嗆聲「新店市長」，痛批教育失敗、沒家教，而附圖就是桃園第一志願武陵高中，甚至有學生遭肉搜並霸凌，最後關閉社群帳號。對此民進黨桃園市長參選人黃世杰今（2）日表示，學生勇敢說出自己的想法，應該做的是引導與陪伴，而不是羞辱與打壓，」應該展現民主社會應有的風度，而不是利用權力與聲量對年輕人施加壓力，「孩子需要看見值得尊敬的大人，而不是為了流量譁眾取寵的小丑」。黃世杰說，昨天武陵高中畢業典禮上的一段插曲，令人感到遺憾。一位長期以來爭議不斷的地方民意代表，公開批評武陵高中同學，甚至將學生表達的意見刻意貼上政治標籤，進一步引發支持者對未成年高中生的言語攻擊與網路霸凌。原本屬於武陵人的重要時刻，被扭曲成個人操作聲量與流量的舞台，發言的同學也已關閉他的社群帳號。黃世杰表示，自己始終相信，年輕人的獨立思考能力，是社會最珍貴的資產，也是民主自由最重要的基石。無論學生對公共事務或政治人物抱持什麼立場，是支持或批評，身為大人都應該以開放的態度傾聽，以包容的胸襟面對。教育的本質，不是要求年輕人複製大人的觀點，而是鼓勵他們思考、探索與表達。黃世杰說，當學生勇敢說出自己的想法時，應該做的是引導與陪伴，而不是羞辱與打壓。應該展現民主社會應有的風度，而不是利用權力與聲量對年輕人施加壓力。孩子需要看見值得尊敬的大人，而不是為了流量譁眾取寵的小丑。黃世杰呼籲張善政不應再對此事保持沉默，當學生僅僅因為表達不同意見，便遭受與同黨的民意代表網路霸凌時，你有責任明確表達立場。這不是藍綠之爭，也不是黨派之爭，而是關乎教育價值與民主精神的基本原則。黃世杰表示，6月是畢業的季節。這幾天也陸續參加了幾場畢業典禮。身為大人，始終認為，在屬於學生的日子裡，不必說太多，而是應該把舞台留給他們。最後黃世杰想對所有畢業生說，無論支持什麼理念、懷抱什麼夢想，桃園都應該是一座能夠自由思考、安心表達、勇敢追夢的城市。「願你們始終保有獨立思考的勇氣，保持對世界的好奇與熱情，在未來的人生道路上，堅定前行。祝福所有畢業生，畢業快樂」。