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▲43砲指部雷霆2000多管火箭系統於屏東滿豐陣地遠程精準打擊與強大火力投射能力。（圖／記者莊全成攝，2026.06.02）

▲砲訓部M109A2自走砲於臺南喜樹海灘，實施高射界射擊。（圖／記者莊全成攝，2026.06.02）

▲43砲指部M109自走砲實施重砲射擊。（圖／記者莊全成攝，2026.06.02）

▲砲指部於臺南喜樹海灘105公厘榴彈砲實彈射擊。（圖／記者莊全成攝，2026.06.02）

第4作戰區今（2）日實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，於臺南及屏東地區同步展開實彈操演，結合M109自走砲、雷霆2000多管火箭系統、155公厘榴彈砲及拖式飛彈等多型武器裝備，全面驗證部隊火力支援、射擊程序及指揮管制作業能力，展現國軍精實戰訓成果與堅實防衛戰力。屏東地區由聯兵333旅、564旅、43砲指部、步訓部及99旅等單位，於枋山、楓港北及滿豐等訓場同步展開射擊任務，操作雷霆2000多管火箭、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、M41A7 ITAS及M220A2拖式飛彈發射系統，以及60、81與120迫擊砲等武器裝備，驗證各項火力運用與作戰整備成效。其中，滿豐陣地睽違4年再度啟用實施雷霆2000射擊，火箭彈齊射升空場面震撼；枋山訓場除進行拖式飛彈換裝驗證外，也首度納編臺南市、高雄市及屏東縣等3個後備旅參與60迫砲實彈射擊，強化後備部隊訓練能量；楓港北陣地則執行M110A2自走砲及155公厘榴彈砲射擊，精進官兵建制火砲操作能力。在臺南喜樹海灘，陸軍步兵137旅、203旅及砲兵訓練指揮部等單位，首度於該場域實施M109A2、M109A5自走砲及105公厘榴彈砲實彈射擊，依序完成面積射擊、高射界射擊、照明彈及空炸信管等課目驗證。隨著射擊命令下達，官兵迅速完成瞄準、裝填及擊發程序，砲彈精準落入目標區，充分展現砲兵部隊嫻熟操作能力與熾盛火力。第4作戰區表示，本次採「異地、分區、同時」方式實施射擊訓練，結合敵情威脅與防區作戰環境，有效提升部隊實戰化訓練成效，強化指揮管制、協同作戰及臨戰應處能力，達成拒止、遲滯、擾亂及削弱敵軍戰力目標。另感謝臺南市政府及地方民眾支持配合，使各項訓練任務順利完成，未來將持續精進戰訓本務，厚植全民國防與整體防衛韌性，共同守護國家安全。