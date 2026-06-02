在中東局勢持續緊張、荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全備受關注之際，日本首相高市早苗1日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）舉行約15分鐘電話會談，呼籲伊朗確保包括日本及亞洲各國在內的所有船舶，能夠盡早恢復自由且安全地通行荷姆茲海峽。
根據日本經濟新聞報導，高市早苗在電話會談結束之後，於首相官邸向媒體表示，她已再次向伊朗方面傳達日本一貫立場，強調透過對話促成局勢降溫，是當前最重要的課題。
她並向裴澤斯基安表示，期待伊朗能「發揮最大的彈性」，展現誠意盡快達成相關協議，以推動與美國之間的衝突早日落幕。
據伊朗國營媒體報導，裴澤斯基安在會談中回應稱，伊朗將努力提供更便利的航行路線，確保日本相關船舶能夠在沒有問題的情況下順利通行。
這是高市早苗與裴澤斯基安自4月30日以來再度通話，也是自今年2月底美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突以來，雙方第三次進行電話會談。雙方也在通話中達成共識，同意未來將持續保持密切溝通，就區域安全及航運問題交換意見。
日本政府透露，伊朗方面也在會談中說明對荷姆茲海峽通航問題的看法，以及未來情勢發展的相關評估。
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，近期因中東衝突升溫而面臨封鎖風險，引發國際社會高度關切。日本國土交通大臣金子恭之日前表示，截至5月26日已有1艘日本相關船舶成功通過荷姆茲海峽，目前仍有38艘日本相關船舶留在波斯灣海域，相關安全狀況持續受到日本政府密切監控。
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她並向裴澤斯基安表示，期待伊朗能「發揮最大的彈性」，展現誠意盡快達成相關協議，以推動與美國之間的衝突早日落幕。
據伊朗國營媒體報導，裴澤斯基安在會談中回應稱，伊朗將努力提供更便利的航行路線，確保日本相關船舶能夠在沒有問題的情況下順利通行。
這是高市早苗與裴澤斯基安自4月30日以來再度通話，也是自今年2月底美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突以來，雙方第三次進行電話會談。雙方也在通話中達成共識，同意未來將持續保持密切溝通，就區域安全及航運問題交換意見。
日本政府透露，伊朗方面也在會談中說明對荷姆茲海峽通航問題的看法，以及未來情勢發展的相關評估。
荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，近期因中東衝突升溫而面臨封鎖風險，引發國際社會高度關切。日本國土交通大臣金子恭之日前表示，截至5月26日已有1艘日本相關船舶成功通過荷姆茲海峽，目前仍有38艘日本相關船舶留在波斯灣海域，相關安全狀況持續受到日本政府密切監控。
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