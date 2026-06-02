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iOS26.5.1修復充電問題：iPhone17用戶快更新

▲之前有部分iPhone17系列用戶反映，手機在電池完全耗盡後，即使接上USB-C充電線也無法立即開機。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

一動作就能修復 更新路徑一次看

iOS 27下週亮相 WWDC26成蘋果焦點

蘋果釋出最新iOS26.5.1更新，雖然這次只是小幅版本更新，但對iPhone17系列與iPhone Air用戶來說相當重要。蘋果官方說明指出，這次更新主要修復部分新機在電量幾乎耗盡後，可能無法透過有線方式充電的異常問題，建議符合資格的用戶盡快升級。根據蘋果官方更新內容，iOS26.5.1解決少數用戶可能遇到的充電異常狀況，當手機電量幾乎耗盡時，部分iPhone 17系列與iPhone Air裝置可能出現無法進行有線充電的情形，影響手機恢復供電與正常使用。若用戶先前曾遇過手機沒電後，接上充電線卻沒有反應、無法順利充電等狀況，更新至iOS26.5.1後可望獲得改善iPhone用戶可開啟「設定」App，依序點選「一般」＞「軟體更新」，確認是否已收到iOS26.5.1版本。若畫面顯示可下載更新，建議先備份重要資料，並在Wi-Fi環境、電量充足或接上充電器的狀態下完成安裝。需要注意的是，這次iOS26.5.1主要針對iPhone 17系列與iPhone Air釋出，並非所有iPhone機型都會收到更新。除了iOS26.5.1修復充電問題，蘋果年度開發者大會WWDC26也即將登場。發表會預計於台灣時間6月9日凌晨登場，外界預期新一代iOS27、升級版Siri與更多AI功能，將成為本次發表會焦點。此外，值得關注的是，蘋果已宣布執行長庫克將於今年9月卸任，轉任執行董事長，並由硬體部門資深主管特納斯接任執行長。因此，今年WWDC26也被外界視為庫克最後一次以蘋果執行長身分主持的大型發表會，象徵蘋果即將進入新一階段。