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曾喊話兩岸統一 勤彭蓁背景遭起底

鄭麗文不是赴美面試！張育萌：在扮演「北京大使」

國民黨主席鄭麗文1日晚間啟程訪美，預計走訪舊金山、波士頓、紐約、華府及洛杉磯等5大城市，並安排拜會智庫、學者及美國政界人士。然而，訪團隨行成員中卻包含了曾公開主張「兩岸早日統一」的國民黨中常委勤彭蓁，引發外界高度關注。對此，台灣青年民主協會理事張育萌直言，鄭麗文不是「赴美面試」，而是扮演「北京大使」的角色。張育萌指出，《華爾街日報》近日引述接近北京人士消息披露，中國國家主席習近平已將鄭麗文視為國民黨2028總統大選的重要人選，並在其政治前途上「押下籌碼」。他認為，在此敏感時刻，鄭麗文訪美團隊卻出現勤彭蓁的身影，格外引人聯想。雖然國民黨解釋，勤彭蓁並非正式訪團成員，也不會全程參與會議，但仍難消外界疑慮。張育萌進一步說明，勤彭蓁是長年活躍於中國政商體系的重要人士，不僅擔任中國全國台企聯副監事長，也曾任雲南昆明台商協會會長。他也翻出資料指出，勤彭蓁名下企業「雲台文旅集團」長期以「兩岸一家親，雲台一家人」作為核心理念。2019年香港反送中運動期間，勤彭蓁更曾公開表示，希望兩岸能夠「早日統一、和平發展」，讓台灣民眾共享中國發展成果。張育萌提到，2019年韓國瑜角逐總統期間，勤彭蓁曾積極爭取列入國民黨不分區立委名單，當時更宣稱可為國民黨帶來100萬至200萬選票。此外，張育萌直言，勤彭蓁近年仍持續在中國活動，並多次與統戰系統官員互動，2023年國台辦肯定全國台企聯推動兩岸融合發展及「推進祖國統一進程」後，勤曾公開表示「感謝祖國」，並稱將在中國政府領導及惠台政策支持下，持續為相關工作作出貢獻。去年，她也曾與雲南省委統戰部長李保俊同台出席活動，相關言行再度引發外界對其政治立場的討論。「這樣的人，不只當上國民黨中常委，鄭麗文還刻意要帶去訪美。」張育萌認為，鄭麗文此次訪美前，《華爾街日報》即披露其將向美方說明兩岸原本就存在「一中定位」，相關說法與北京長期主張相當接近，已引起華府部分人士關注。最後，張育萌強調，過去國民黨高層赴美，主要目的是向華府說明政策、爭取信任，但鄭麗文此次訪美模式與以往截然不同。他認為，在鄭習會之後，鄭麗文此行更像是將北京與台灣在野黨之間形成的政治訊息帶往美國，因此「不是赴美面試，而是在扮演北京大使的角色」。