美國總統川普，當地時間1日正式簽署公告，修正針對部分鋼鐵、鋁及銅進口產品的「232條款」國家安全關稅，希望在中東局勢緊張之際，減輕美國農民與製造業的負擔。
綜合《路透社》、《彭博社》報導，隨著荷姆茲海峽局勢緊張，國際油價、燃料成本攀升，無形中也增加了美國農民、製造業者的成本，故透過調整稅率結構，在減輕進口負擔的同時，也鼓勵企業多多使用美國當地製造的材料。
自美東時間8日起，部分鋼鐵與鋁的衍生產品，包括特定類型的農業機械、住宅供暖設備、空調和通風設備，關稅將從原本的25%降至15%；而針對推土機、堆高機等移動式工業設備，若進口國是享有待遇的貿易協定國家，也將適用15%的優惠稅率。
不只如此，為了鼓勵多用美國本土材料，若外國企業的資本設備中，按重量計算，有至少85%是使用在美國熔煉或鑄造的鋼鐵與鋁，新規定也允許該公司申請更低的10%優惠關稅。
據悉，相關措施預計實施至2027年底，以加速重建美國的工業基礎。
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自美東時間8日起，部分鋼鐵與鋁的衍生產品，包括特定類型的農業機械、住宅供暖設備、空調和通風設備，關稅將從原本的25%降至15%；而針對推土機、堆高機等移動式工業設備，若進口國是享有待遇的貿易協定國家，也將適用15%的優惠稅率。
不只如此，為了鼓勵多用美國本土材料，若外國企業的資本設備中，按重量計算，有至少85%是使用在美國熔煉或鑄造的鋼鐵與鋁，新規定也允許該公司申請更低的10%優惠關稅。
據悉，相關措施預計實施至2027年底，以加速重建美國的工業基礎。