2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆！本屆賽事由東區冠軍紐約尼克正面迎戰西區冠軍聖安東尼奧馬刺，這是尼克自1999年以來首次重返總冠軍賽舞台，也是兩隊睽違27年再度交手，該年馬刺拿下了隊史第一座冠軍，因此本組對戰組合別具意義。《NOWNEWS》為您整理最詳細的賽事資訊，包括賽程、兩隊球員資料、賠率、轉播資訊等等。

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🟡本文重點摘要

📍NBA總冠軍賽賽程表（台灣時間）
📍NBA總冠軍賽2隊核心球員資料
📍NBA總冠軍賽最新賠率解析
📍NBA總冠軍賽黃金轉播與強大主持陣容
📍NBA總冠軍賽關鍵五大看點
📍NBA總冠軍賽轉播資訊懶人包

▲2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆。（圖／取自NBA X ）
▲2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆。（圖／取自NBA X ）
一、NBA總冠軍賽賽程表（台灣時間）

本屆賽事皆由美國廣播公司（ABC）進行獨家直播。以下將美國東部時間（ET）晚上8點30分的開賽時間，全數轉換為台灣時間（台北時間）：

G1：6月4日（四）早上8:30（尼克主場）

G2：6月6日（六）早上8:30（尼克主場）

G3：6月8日（一）早上8:30（馬刺主場）

G4：6月11日（四）早上8:30（馬刺主場）

G5：6月14日（日）早上8:30（尼克主場，如有需要）

G6：6月17日（三）早上8:30（馬刺主場，如有需要）

G7：6月19日（五）早上8:30（尼克主場，如有需要）

▲紐約尼克這支大蘋果軍團已經將隊史的季後賽連勝紀錄堆高到11連勝，距離歐布萊恩冠軍獎盃只差最後四場勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克這支大蘋果軍團已經將隊史的季後賽連勝紀錄堆高到11連勝，距離歐布萊恩冠軍獎盃只差最後四場勝利。（圖／美聯社／達志影像）
二、NBA總冠軍賽2隊核心球員資料

紐約尼克（東區冠軍）

Jalen Brunson：球隊進攻發動核心，季後賽多次憑藉優異的中距離與切入油漆區技巧撕裂對手防線。

Karl-Anthony Towns：高砲塔中鋒，今年季後賽展現驚人的48.9%外線命中率，是拉開對手禁區防守的關鍵武器。

OG Anunoby與Josh Hart：前鋒線上的防守鐵閘，以不懈的貼身防守與全面的攻守數據著稱。

紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
32 Karl-Anthony Towns C 7-0 248 November 15, 1995 us US 10 Kentucky
23 Mitchell Robinson C 7-0 240 April 1, 1998 us US 7 Western Kentucky
55 Ariel Hukporti C 7-0 246 April 12, 2002 de DE 1  
50 Trey Jemison  (TW) C 6-10 270 November 28, 1999 us US 2 ClemsonUAB
51 Mohamed Diawara SF 6-9 225 April 29, 2005 fr FR R  
4 Pacôme Dadiet SG 6-9 210 July 27, 2005 fr FR 1  
20 Jeremy Sochan PF 6-8 230 May 20, 2003 us US 3 Baylor
8 OG Anunoby PF 6-7 240 July 17, 1997 gb GB 8 Indiana
25 Mikal Bridges SF 6-6 209 August 30, 1996 us US 7 Villanova
9 Kevin McCullar Jr.  (TW) SF 6-6 210 March 15, 2001 us US 1 Texas TechKansas
00 Jordan Clarkson SG 6-5 194 June 7, 1992 us US 11 TulsaMissouri
3 Josh Hart SF 6-5 215 March 6, 1995 us US 8 Villanova
44 Landry Shamet SG 6-5 190 March 13, 1997 us US 7 Wichita State
1 Dillon Jones  (TW) SF 6-5 235 October 29, 2001 us US 1 Weber State
11 Jalen Brunson PG 6-2 190 August 31, 1996 us US 7 Villanova
13 Tyler Kolek PG 6-2 195 March 27, 2001 us US 1 George MasonMarquette
2 Miles McBride SG 6-2 195 September 8, 2000 us US 4 West Virginia
5 Jose Alvarado PG 6-0 179 April 12, 1998 us US 4 Georgia Tech
▲聖安東尼奧馬刺在經歷了西區決賽的7戰血戰後，正式挺進2026年NBA總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺在經歷了西區決賽的7戰血戰後，正式挺進2026年NBA總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）

Victor Wembanyama：新科年度最佳防守球員，馬刺攻防兩端的絕對核心，今年季後賽繳出場均23.2分、10.8籃板、3.5阻攻的統治級數據。

Devin Vassell：球隊側翼要角，具備優秀的反擊轉換快攻與得分爆發力。

Stephon Castle與Dylan Harper：極具天賦的年輕後場組合，儘管年紀尚輕，但防守與組織能力已在西區季後賽證明價值。

聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單

號碼 球員 位置 身高（幾尺幾吋） 體重（磅） 生日 出生地 年資 大學
1 Victor Wembanyama C 7-4 235 January 4, 2004 fr FR 2  
7 Luke Kornet C 7-1 250 July 15, 1995 us US 8 Vanderbilt
8 Kelly Olynyk C 7-0 240 April 19, 1991 ca CA 12 Gonzaga
45 Mason Plumlee C 7-0 254 March 5, 1990 us US 12 Duke
18 Bismack Biyombo C 6-8 255 August 28, 1992 cd CD 14  
30 Julian Champagnie SF 6-7 217 June 29, 2001 us US 3 St. John's
40 Harrison Barnes PF 6-7 225 May 30, 1992 us US 13 UNC
3 Keldon Johnson SF 6-6 220 October 11, 1999 us US 6 Kentucky
11 Carter Bryant PF 6-6 220 November 26, 2005 us US R Arizona
5 Stephon Castle PG 6-6 215 November 1, 2004 us US 1 UConn
2 Dylan Harper SG 6-5 215 March 2, 2006 us US R Rutgers University
24 Devin Vassell SG 6-5 200 August 23, 2000 us US 5 Florida State
43 Lindy Waters III SG 6-5 210 July 28, 1997 us US 4 Oklahoma State
55 Harrison Ingram  (TW) SF 6-5 230 November 27, 2002 us US 1 StanfordUNC
  Emanuel Miller  (TW) PF 6-5 215 June 19, 2000 ca CA 1 Texas A&MTCU
25 David Jones García  (TW) SF 6-4 210 November 24, 2001 do DO R DePaulSt. John'sMemphis
4 De'Aaron Fox PG 6-3 185 December 20, 1997 us US 8 Kentucky
0 Jordan McLaughlin PG 5-11 185 April 9, 1996 us US 6 USC
 
▲馬刺獨角獸文班亞馬（Victor Wembanyama）例行賽曾受到時間限制，但他將在總決賽迎來全面解封，攻防兩端完全進化，將被視為擊潰尼克10連勝神話的終極武器。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺獨角獸文班亞馬（Victor Wembanyama）例行賽曾受到時間限制，但他將在總決賽迎來全面解封，攻防兩端完全進化，將被視為擊潰尼克10連勝神話的終極武器。（圖／美聯社／達志影像）

三、NBA總冠軍賽最新賠率解析

根據最新盤口數據，內線實力強大的馬刺被視為奪冠熱門：

📍總冠軍獨贏盤：尼克+175 / 馬刺-210。

📍系列賽讓分盤：尼克+1.5局（賠率-130）/ 馬刺-1.5局（賠率+110）。

📍總局數大小盤：5.5局以上（賠率-165）/ 5.5局以下（賠率+140）。

📍總決賽MVP（FMVP）熱門：

Victor Wembanyama：-185

Jalen Brunson：+210

Stephon Castle：+5000

OG Anunoby：+6000

Josh Hart：+15000

📍特殊道具投注：系列賽於G6結束（+210）；Karl-Anthony Towns投進最多三分球（+500）；尼克贏下G1但最終輸掉系列賽（+475）。

▲NBA盃今年由尼克隊奪冠，當時他們正是擊敗馬刺捧盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA盃今年由尼克隊奪冠，當時他們正是擊敗馬刺捧盃。（圖／美聯社／達志影像）
四、NBA總冠軍賽黃金轉播與強大主持陣容

本屆總冠軍賽的媒體呈現迎來史詩級升級，全美由ABC獨家直播，並可在ESPN App上進行觀看，由名人堂傳奇主播Mike Breen（生涯第21次執導總決賽播報）坐鎮，搭配球評Richard Jefferson、Tim Legler（總決賽初登場）以及資深記者Lisa Salters。

另外，《Inside the NBA》主持三人組Ernie Johnson、Charles Barkley、Kenny Smith與Shaquille O'Neal將首次移師總冠軍賽現場，負責賽前、半場及賽後節目，金州勇士球星Draymond Green也將在G3與G4擔任客座嘉賓。

G3特別版副聲道：6月8日的G3賽事將由Pat McAfee Show在麥迪遜廣場花園現場進行另類觀賽轉播。

▲主持三人組Ernie Johnson、Charles Barkley、Kenny Smith與Shaquille O'Neal將首次移師總冠軍賽現場。（圖／美聯社／達志影像）
▲主持三人組Ernie Johnson、Charles Barkley、Kenny Smith與Shaquille O'Neal將首次移師總冠軍賽現場。（圖／美聯社／達志影像）
五、NBA總冠軍賽關鍵五大看點

1. 以逸待勞 vs 剛經惡戰

尼克在挺進總冠軍賽前獲得了長達10天的充分休息，反觀馬刺才剛與奧克拉荷馬雷霆歷經7場血戰，僅有3天喘息時間。這項極大的體能差距預計將在G1中對馬刺形成巨大考驗。

2. 外線進攻與防守的矛盾對決

尼克在今年季後賽14場賽事中，寫下全聯盟最佳的40.0%三分球命中率，防守端同樣強悍，將對手的外線命中率限制在全聯盟最低的30.5%。馬刺的年輕外線群能否突破尼克的外圍防線將是勝負手。

3. 斑馬效應（Wemby Factor）的考驗

Jalen Brunson本季在季後賽靠著大量切入油漆區與中距離跳投摧毀對手，但這次他將在籃下正面遭遇Victor Wembanyama恐怖的長臂干擾。此外，尼克中鋒Karl-Anthony Towns在面對馬刺由Victor Wembanyama發動的反擊快攻時，轉換防守的退防速度將面臨嚴峻考驗。

4. MSG主場高壓與年輕心智

馬刺後場重用Stephon Castle與Dylan Harper等年輕小將。雖然Stephon Castle曾奪下NCAA冠軍，但這畢竟是他們首次踏上NBA最高舞台，紐約麥迪遜廣場花園（MSG）山呼海嘯般的主場壓力，極有可能對這群年輕球員造成心理動搖。

5. 唐斯能否成功調虎離山

尼克想要解放Jalen Brunson的切入禁區空間，最好的戰術手段就是發動Karl-Anthony Towns與後衛的擋拆配合。如果Karl-Anthony Towns能在外線保持高質高量的三分出手，勢必能將Victor Wembanyama拉出禁區，這將是尼克最重要的進攻解法。

▲尼克想要解放Jalen Brunson的切入禁區空間，最好的戰術手段就是發動Karl-Anthony Towns與後衛的擋拆配合。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克想要解放Jalen Brunson的切入禁區空間，最好的戰術手段就是發動Karl-Anthony Towns與後衛的擋拆配合。（圖／美聯社／達志影像）
六、NBA總冠軍賽轉播資訊懶人包

為了讓您的專欄懶人包更加完整，以下為您詳細整理美國與台灣地區的轉播平台資訊。如同您所提到的，台灣確實是由緯來與愛爾達負責主要的電視轉播。

🇺🇸 美國地區轉播（ABC獨家）

  • 電視獨家直播：美國地區的總冠軍賽將由 ABC 進行獨家全國電視轉播，並且是 ABC 首次以 1080P HDR 高畫質呈現總決賽。

  • 線上串流平台：球迷可透過 ESPN App 以及 ESPN Unlimited 訂閱服務同步收看。

  • 廣播與特殊轉播：ESPN Radio 將負責全美的廣播播報；此外，在 G3（第三戰）時，ESPN 主頻道會特別推出由 Pat McAfee 領銜的另類觀賽特別節目（Alternate Presentation）。

🇹🇼 台灣地區轉播

NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表

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🟡電視轉播：緯來體育台 
🟡線上收看：NBA League Pass


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...