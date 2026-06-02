2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將於美國時間6月3日（台灣時間6月4日早上8：30）正式引爆！本屆賽事由東區冠軍紐約尼克正面迎戰西區冠軍聖安東尼奧馬刺，這是尼克自1999年以來首次重返總冠軍賽舞台，也是兩隊睽違27年再度交手，該年馬刺拿下了隊史第一座冠軍，因此本組對戰組合別具意義。《NOWNEWS》為您整理最詳細的賽事資訊，包括賽程、兩隊球員資料、賠率、轉播資訊等等。
🟡本文重點摘要
📍NBA總冠軍賽賽程表（台灣時間）
📍NBA總冠軍賽2隊核心球員資料
📍NBA總冠軍賽最新賠率解析
📍NBA總冠軍賽黃金轉播與強大主持陣容
📍NBA總冠軍賽關鍵五大看點
📍NBA總冠軍賽轉播資訊懶人包
一、NBA總冠軍賽賽程表（台灣時間）
本屆賽事皆由美國廣播公司（ABC）進行獨家直播。以下將美國東部時間（ET）晚上8點30分的開賽時間，全數轉換為台灣時間（台北時間）：
G1：6月4日（四）早上8:30（尼克主場）
G2：6月6日（六）早上8:30（尼克主場）
G3：6月8日（一）早上8:30（馬刺主場）
G4：6月11日（四）早上8:30（馬刺主場）
G5：6月14日（日）早上8:30（尼克主場，如有需要）
G6：6月17日（三）早上8:30（馬刺主場，如有需要）
G7：6月19日（五）早上8:30（尼克主場，如有需要）
二、NBA總冠軍賽2隊核心球員資料
紐約尼克（東區冠軍）
Jalen Brunson：球隊進攻發動核心，季後賽多次憑藉優異的中距離與切入油漆區技巧撕裂對手防線。
Karl-Anthony Towns：高砲塔中鋒，今年季後賽展現驚人的48.9%外線命中率，是拉開對手禁區防守的關鍵武器。
OG Anunoby與Josh Hart：前鋒線上的防守鐵閘，以不懈的貼身防守與全面的攻守數據著稱。
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
聖安東尼奧馬刺（西區冠軍）
Victor Wembanyama：新科年度最佳防守球員，馬刺攻防兩端的絕對核心，今年季後賽繳出場均23.2分、10.8籃板、3.5阻攻的統治級數據。
Devin Vassell：球隊側翼要角，具備優秀的反擊轉換快攻與得分爆發力。
Stephon Castle與Dylan Harper：極具天賦的年輕後場組合，儘管年紀尚輕，但防守與組織能力已在西區季後賽證明價值。
聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單
三、NBA總冠軍賽最新賠率解析
根據最新盤口數據，內線實力強大的馬刺被視為奪冠熱門：
📍總冠軍獨贏盤：尼克+175 / 馬刺-210。
📍系列賽讓分盤：尼克+1.5局（賠率-130）/ 馬刺-1.5局（賠率+110）。
📍總局數大小盤：5.5局以上（賠率-165）/ 5.5局以下（賠率+140）。
📍總決賽MVP（FMVP）熱門：
Victor Wembanyama：-185
Jalen Brunson：+210
Stephon Castle：+5000
OG Anunoby：+6000
Josh Hart：+15000
📍特殊道具投注：系列賽於G6結束（+210）；Karl-Anthony Towns投進最多三分球（+500）；尼克贏下G1但最終輸掉系列賽（+475）。
四、NBA總冠軍賽黃金轉播與強大主持陣容
本屆總冠軍賽的媒體呈現迎來史詩級升級，全美由ABC獨家直播，並可在ESPN App上進行觀看，由名人堂傳奇主播Mike Breen（生涯第21次執導總決賽播報）坐鎮，搭配球評Richard Jefferson、Tim Legler（總決賽初登場）以及資深記者Lisa Salters。
另外，《Inside the NBA》主持三人組Ernie Johnson、Charles Barkley、Kenny Smith與Shaquille O'Neal將首次移師總冠軍賽現場，負責賽前、半場及賽後節目，金州勇士球星Draymond Green也將在G3與G4擔任客座嘉賓。
G3特別版副聲道：6月8日的G3賽事將由Pat McAfee Show在麥迪遜廣場花園現場進行另類觀賽轉播。
五、NBA總冠軍賽關鍵五大看點
1. 以逸待勞 vs 剛經惡戰
尼克在挺進總冠軍賽前獲得了長達10天的充分休息，反觀馬刺才剛與奧克拉荷馬雷霆歷經7場血戰，僅有3天喘息時間。這項極大的體能差距預計將在G1中對馬刺形成巨大考驗。
2. 外線進攻與防守的矛盾對決
尼克在今年季後賽14場賽事中，寫下全聯盟最佳的40.0%三分球命中率，防守端同樣強悍，將對手的外線命中率限制在全聯盟最低的30.5%。馬刺的年輕外線群能否突破尼克的外圍防線將是勝負手。
3. 斑馬效應（Wemby Factor）的考驗
Jalen Brunson本季在季後賽靠著大量切入油漆區與中距離跳投摧毀對手，但這次他將在籃下正面遭遇Victor Wembanyama恐怖的長臂干擾。此外，尼克中鋒Karl-Anthony Towns在面對馬刺由Victor Wembanyama發動的反擊快攻時，轉換防守的退防速度將面臨嚴峻考驗。
4. MSG主場高壓與年輕心智
馬刺後場重用Stephon Castle與Dylan Harper等年輕小將。雖然Stephon Castle曾奪下NCAA冠軍，但這畢竟是他們首次踏上NBA最高舞台，紐約麥迪遜廣場花園（MSG）山呼海嘯般的主場壓力，極有可能對這群年輕球員造成心理動搖。
5. 唐斯能否成功調虎離山
尼克想要解放Jalen Brunson的切入禁區空間，最好的戰術手段就是發動Karl-Anthony Towns與後衛的擋拆配合。如果Karl-Anthony Towns能在外線保持高質高量的三分出手，勢必能將Victor Wembanyama拉出禁區，這將是尼克最重要的進攻解法。
六、NBA總冠軍賽轉播資訊懶人包
為了讓您的專欄懶人包更加完整，以下為您詳細整理美國與台灣地區的轉播平台資訊。如同您所提到的，台灣確實是由緯來與愛爾達負責主要的電視轉播。
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
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📍NBA總冠軍賽賽程表（台灣時間）
📍NBA總冠軍賽2隊核心球員資料
📍NBA總冠軍賽最新賠率解析
📍NBA總冠軍賽黃金轉播與強大主持陣容
📍NBA總冠軍賽關鍵五大看點
📍NBA總冠軍賽轉播資訊懶人包
本屆賽事皆由美國廣播公司（ABC）進行獨家直播。以下將美國東部時間（ET）晚上8點30分的開賽時間，全數轉換為台灣時間（台北時間）：
G1：6月4日（四）早上8:30（尼克主場）
G2：6月6日（六）早上8:30（尼克主場）
G3：6月8日（一）早上8:30（馬刺主場）
G4：6月11日（四）早上8:30（馬刺主場）
G5：6月14日（日）早上8:30（尼克主場，如有需要）
G6：6月17日（三）早上8:30（馬刺主場，如有需要）
G7：6月19日（五）早上8:30（尼克主場，如有需要）
紐約尼克（東區冠軍）
Jalen Brunson：球隊進攻發動核心，季後賽多次憑藉優異的中距離與切入油漆區技巧撕裂對手防線。
Karl-Anthony Towns：高砲塔中鋒，今年季後賽展現驚人的48.9%外線命中率，是拉開對手禁區防守的關鍵武器。
OG Anunoby與Josh Hart：前鋒線上的防守鐵閘，以不懈的貼身防守與全面的攻守數據著稱。
紐約尼克（New York Knicks）預計出戰名單
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|32
|Karl-Anthony Towns
|C
|7-0
|248
|November 15, 1995
|us US
|10
|Kentucky
|23
|Mitchell Robinson
|C
|7-0
|240
|April 1, 1998
|us US
|7
|Western Kentucky
|55
|Ariel Hukporti
|C
|7-0
|246
|April 12, 2002
|de DE
|1
|50
|Trey Jemison (TW)
|C
|6-10
|270
|November 28, 1999
|us US
|2
|Clemson, UAB
|51
|Mohamed Diawara
|SF
|6-9
|225
|April 29, 2005
|fr FR
|R
|4
|Pacôme Dadiet
|SG
|6-9
|210
|July 27, 2005
|fr FR
|1
|20
|Jeremy Sochan
|PF
|6-8
|230
|May 20, 2003
|us US
|3
|Baylor
|8
|OG Anunoby
|PF
|6-7
|240
|July 17, 1997
|gb GB
|8
|Indiana
|25
|Mikal Bridges
|SF
|6-6
|209
|August 30, 1996
|us US
|7
|Villanova
|9
|Kevin McCullar Jr. (TW)
|SF
|6-6
|210
|March 15, 2001
|us US
|1
|Texas Tech, Kansas
|00
|Jordan Clarkson
|SG
|6-5
|194
|June 7, 1992
|us US
|11
|Tulsa, Missouri
|3
|Josh Hart
|SF
|6-5
|215
|March 6, 1995
|us US
|8
|Villanova
|44
|Landry Shamet
|SG
|6-5
|190
|March 13, 1997
|us US
|7
|Wichita State
|1
|Dillon Jones (TW)
|SF
|6-5
|235
|October 29, 2001
|us US
|1
|Weber State
|11
|Jalen Brunson
|PG
|6-2
|190
|August 31, 1996
|us US
|7
|Villanova
|13
|Tyler Kolek
|PG
|6-2
|195
|March 27, 2001
|us US
|1
|George Mason, Marquette
|2
|Miles McBride
|SG
|6-2
|195
|September 8, 2000
|us US
|4
|West Virginia
|5
|Jose Alvarado
|PG
|6-0
|179
|April 12, 1998
|us US
|4
|Georgia Tech
Victor Wembanyama：新科年度最佳防守球員，馬刺攻防兩端的絕對核心，今年季後賽繳出場均23.2分、10.8籃板、3.5阻攻的統治級數據。
Devin Vassell：球隊側翼要角，具備優秀的反擊轉換快攻與得分爆發力。
Stephon Castle與Dylan Harper：極具天賦的年輕後場組合，儘管年紀尚輕，但防守與組織能力已在西區季後賽證明價值。
聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）預計出戰名單
|號碼
|球員
|位置
|身高（幾尺幾吋）
|體重（磅）
|生日
|出生地
|年資
|大學
|1
|Victor Wembanyama
|C
|7-4
|235
|January 4, 2004
|fr FR
|2
|7
|Luke Kornet
|C
|7-1
|250
|July 15, 1995
|us US
|8
|Vanderbilt
|8
|Kelly Olynyk
|C
|7-0
|240
|April 19, 1991
|ca CA
|12
|Gonzaga
|45
|Mason Plumlee
|C
|7-0
|254
|March 5, 1990
|us US
|12
|Duke
|18
|Bismack Biyombo
|C
|6-8
|255
|August 28, 1992
|cd CD
|14
|30
|Julian Champagnie
|SF
|6-7
|217
|June 29, 2001
|us US
|3
|St. John's
|40
|Harrison Barnes
|PF
|6-7
|225
|May 30, 1992
|us US
|13
|UNC
|3
|Keldon Johnson
|SF
|6-6
|220
|October 11, 1999
|us US
|6
|Kentucky
|11
|Carter Bryant
|PF
|6-6
|220
|November 26, 2005
|us US
|R
|Arizona
|5
|Stephon Castle
|PG
|6-6
|215
|November 1, 2004
|us US
|1
|UConn
|2
|Dylan Harper
|SG
|6-5
|215
|March 2, 2006
|us US
|R
|Rutgers University
|24
|Devin Vassell
|SG
|6-5
|200
|August 23, 2000
|us US
|5
|Florida State
|43
|Lindy Waters III
|SG
|6-5
|210
|July 28, 1997
|us US
|4
|Oklahoma State
|55
|Harrison Ingram (TW)
|SF
|6-5
|230
|November 27, 2002
|us US
|1
|Stanford, UNC
|Emanuel Miller (TW)
|PF
|6-5
|215
|June 19, 2000
|ca CA
|1
|Texas A&M, TCU
|25
|David Jones García (TW)
|SF
|6-4
|210
|November 24, 2001
|do DO
|R
|DePaul, St. John's, Memphis
|4
|De'Aaron Fox
|PG
|6-3
|185
|December 20, 1997
|us US
|8
|Kentucky
|0
|Jordan McLaughlin
|PG
|5-11
|185
|April 9, 1996
|us US
|6
|USC
根據最新盤口數據，內線實力強大的馬刺被視為奪冠熱門：
📍總冠軍獨贏盤：尼克+175 / 馬刺-210。
📍系列賽讓分盤：尼克+1.5局（賠率-130）/ 馬刺-1.5局（賠率+110）。
📍總局數大小盤：5.5局以上（賠率-165）/ 5.5局以下（賠率+140）。
📍總決賽MVP（FMVP）熱門：
Victor Wembanyama：-185
Jalen Brunson：+210
Stephon Castle：+5000
OG Anunoby：+6000
Josh Hart：+15000
📍特殊道具投注：系列賽於G6結束（+210）；Karl-Anthony Towns投進最多三分球（+500）；尼克贏下G1但最終輸掉系列賽（+475）。
本屆總冠軍賽的媒體呈現迎來史詩級升級，全美由ABC獨家直播，並可在ESPN App上進行觀看，由名人堂傳奇主播Mike Breen（生涯第21次執導總決賽播報）坐鎮，搭配球評Richard Jefferson、Tim Legler（總決賽初登場）以及資深記者Lisa Salters。
另外，《Inside the NBA》主持三人組Ernie Johnson、Charles Barkley、Kenny Smith與Shaquille O'Neal將首次移師總冠軍賽現場，負責賽前、半場及賽後節目，金州勇士球星Draymond Green也將在G3與G4擔任客座嘉賓。
G3特別版副聲道：6月8日的G3賽事將由Pat McAfee Show在麥迪遜廣場花園現場進行另類觀賽轉播。
1. 以逸待勞 vs 剛經惡戰
尼克在挺進總冠軍賽前獲得了長達10天的充分休息，反觀馬刺才剛與奧克拉荷馬雷霆歷經7場血戰，僅有3天喘息時間。這項極大的體能差距預計將在G1中對馬刺形成巨大考驗。
2. 外線進攻與防守的矛盾對決
尼克在今年季後賽14場賽事中，寫下全聯盟最佳的40.0%三分球命中率，防守端同樣強悍，將對手的外線命中率限制在全聯盟最低的30.5%。馬刺的年輕外線群能否突破尼克的外圍防線將是勝負手。
3. 斑馬效應（Wemby Factor）的考驗
Jalen Brunson本季在季後賽靠著大量切入油漆區與中距離跳投摧毀對手，但這次他將在籃下正面遭遇Victor Wembanyama恐怖的長臂干擾。此外，尼克中鋒Karl-Anthony Towns在面對馬刺由Victor Wembanyama發動的反擊快攻時，轉換防守的退防速度將面臨嚴峻考驗。
4. MSG主場高壓與年輕心智
馬刺後場重用Stephon Castle與Dylan Harper等年輕小將。雖然Stephon Castle曾奪下NCAA冠軍，但這畢竟是他們首次踏上NBA最高舞台，紐約麥迪遜廣場花園（MSG）山呼海嘯般的主場壓力，極有可能對這群年輕球員造成心理動搖。
5. 唐斯能否成功調虎離山
尼克想要解放Jalen Brunson的切入禁區空間，最好的戰術手段就是發動Karl-Anthony Towns與後衛的擋拆配合。如果Karl-Anthony Towns能在外線保持高質高量的三分出手，勢必能將Victor Wembanyama拉出禁區，這將是尼克最重要的進攻解法。
為了讓您的專欄懶人包更加完整，以下為您詳細整理美國與台灣地區的轉播平台資訊。如同您所提到的，台灣確實是由緯來與愛爾達負責主要的電視轉播。
🇺🇸 美國地區轉播（ABC獨家）
- 電視獨家直播：美國地區的總冠軍賽將由 ABC 進行獨家全國電視轉播，並且是 ABC 首次以 1080P HDR 高畫質呈現總決賽。
- 線上串流平台：球迷可透過 ESPN App 以及 ESPN Unlimited 訂閱服務同步收看。
- 廣播與特殊轉播：ESPN Radio 將負責全美的廣播播報；此外，在 G3（第三戰）時，ESPN 主頻道會特別推出由 Pat McAfee 領銜的另類觀賽特別節目（Alternate Presentation）。
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2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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