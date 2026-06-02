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美國與伊朗戰爭持續進行，導致該區空域危險性大增，許多航空公司被迫繞道。這一新狀態也意外讓部分航空重新飛越過去十多年來一直避開的敘利亞領空，同樣被視為高風險飛航區域的敘利亞也因此賺得了一筆意外之財。根據路透報導，敘利亞民航總局（General Authority for Civil Aviation，GACA）數據顯示，5月共有11,801架次航班穿越敘利亞領空，較2月的4,267架次增加超過一倍。2月是伊朗戰爭擾亂區域航空運輸前的最後一個完整月份。與去年同期相比，5月的過境航班數量增加約375%。報導指出，在長達14年的內戰期間，敘利亞領空一直被視為禁飛區。這場內戰最終於2024年底以總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻而告終。路透提到，這種轉變可能為敘利亞帶來可觀收入，因為敘利亞今年初提高了向航空公司收取的過境費用。根據敘利亞新政府制定的每架航班499美元固定收費標準，路透估算，上個月的過境流量最多可帶來約590萬美元（約1億8544萬元台幣）的過境費收入。不過，敘利亞民航總局不願對潛在收入及新收費制度發表評論。自2月28日美國與以色列發動空襲引爆伊朗戰爭後，航空公司被迫重新評估飛越敘利亞的可行性。由於航空公司原本依賴的伊拉克及波斯灣上空空域在3月期間關閉，各航空業者不得不尋找替代航線。雖然停火協議促使相關空域於4月重新開放，但根據航班追蹤服務網站 Flightradar24 與 AirNav 的資料，從杜拜與杜哈這兩個全球最繁忙航空樞紐飛往歐洲的大部分航班，此後仍選擇穿越敘利亞中部，而非伊拉克領空。由於飛越敘利亞能縮短飛行時間並降低燃油成本，航空公司也希望藉此減輕伊朗戰爭相關衝擊推升國際油價所帶來的成本壓力。儘管如此，敘利亞領空仍被視為有一定程度的高風險，航空風險監測顧問機構 OPSGroup 指出，敘利亞領空目前僅採用「程序管制（procedural control）」方式運作，這是最基本層級的空中交通管制模式。同時，目前的飛航流量仍不到敘利亞戰前水準的一半，而近期流量增加主要集中於波斯灣地區航空公司。由於伊朗衝突持續存在，歐洲航空安全局（EASA）仍建議航空公司避免飛越敘利亞及周邊區域。不過，敘利亞當局抱持樂觀態度，敘利亞民航局長霍薩里（Omar al-Hosari）表示：「過境航班數量的增加，反映航空公司對敘利亞領空的看法開始出現真正轉變，再次將其視為區域航空中一條可行且可靠的航線」；他強調，民航總局已更新航路設計、重新評估交通流量模式，並加強導航、監視及空中交通管制系統，同時依據國際民航組織（ICAO）標準採用風險導向安全評估機制。路透指出，敘利亞目前對所有過境航班統一收取499美元費用，不論機型大小或飛行性質。其中包括430美元飛越費及69美元通訊費。地勤代理商通常還會額外加收其他服務費用。