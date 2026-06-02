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▲王俐人分享在峇里島度假的模樣，看起來十分享受這愜意的時光。（圖／翻攝自王俐人IG@lisawanglijen）

50歲女星王俐人近日飛往峇里島參加海外朋友的婚禮，在婚禮結束後，她也給自己放了一個假，在峇里島開始了度假行程。而今（2）日，她分享一段穿著低胸藍色高衩長裙，漫步在沙灘上的影片，一個轉身裙子被吹起，還直接露到大腿根。王俐人在文中開心表示：「50歲的第一次：別讓生活的腳步，困住了你看世界的眼睛。」王俐人在今日於IG分享一段在峇里島海邊漫步的影片，只見她穿著藍色低胸高衩長裙，開心的在海邊走來走去、轉圈圈，不過一個轉身，裙襬被吹起，直接露到大腿根部，秀出一雙大長腿，自然又性感的模樣再度引發熱議。王俐人也在文中開心說到：「50歲的第一次：別讓生活的腳步，困住了你看世界的眼睛。」她表示每個人都在為生活奔波，自己也不例外，過去這幾十年，自己只有工作、責任、家庭，「每天睜開眼就是停不下來的忙碌。」而直到今年50歲，她第一次踏上峇里島的土地，站在沙灘上看著海，心裡突然感動又遺憾的想著：「這麼美的地方，我怎麼到現在才來呢？」王俐人表示努力賺錢很重要，「但愛自己更重要。」認為人生若總在等以後有錢、等以後有空，年華就會不知不覺消失，並在最後叮囑粉絲：「不管現在幾歲，不管工作再忙，都要留點時間和空間給自己，去旅行吧！」