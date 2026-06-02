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國民黨主席鄭麗文昨率團訪美，歷經11小時航程，今（2）日近中午時抵達舊金山，她步出入境閘門時，受到美西僑界熱情迎接。她說，這趟訪美之旅，是向美國各界及國際友人傳達台灣人民期盼和平的真實聲音，和平是維持區域繁榮發展的重要基礎，國民黨將秉持促進對話，與國際社會共同努力，守護台海和平與區域穩定。國民黨表示鄭麗文、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等訪美團一行，昨日深夜搭乘華航班機出發，歷經十一個小時航程，於台北時間今日中午抵達舊金山。前大使袁健生、國民黨駐美代表秦日新等都到機場迎接，舊金山灣區僑胞也熱情相迎，獻上鮮花並揮舞國旗、高喊歡迎口號。僑胞並以手杖搭成象徵榮耀的「劍門禮」，讓鄭麗文在眾人掌聲與歡呼聲中穿過，寓意攜手同行、共創未來。國民黨說，鄭麗文對僑胞朋友們不辭辛勞前來接機表達感謝，並逐一致意、親切交流。她表示，海外僑胞長期關心台灣發展，也始終是連結台灣與國際社會的重要橋樑，對於僑胞多年來支持中華民國、支持國民黨的熱情與付出，深表感佩。國民黨指出，鄭麗文說，這趟訪美之旅最重要的目的，是向美國各界及國際友人傳達台灣人民期盼和平的真實聲音。和平不只是台灣人民共同的願望，更是維持區域繁榮發展的重要基礎。台灣社會期待的是穩定的兩岸關係，以及讓下一代能夠安心發展的未來。國民黨將持續秉持促進對話、降低風險、避免衝突的理念，與國際社會共同努力，守護台海和平與區域穩定。國民黨表示，訪美團於美西時間晚間八時許抵達後，隨即前往下榻旅館休息，預定明日上午前往史丹佛大學胡佛研究所座談，下午出席舊金山僑界活動，參訪金山國父紀念館，晚間出席舊金山僑宴。